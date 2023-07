Télam, RTA y Contenidos Públicos suscribieron acuerdos de cooperación con la brasileña EBC

Foto: Fernando Gens

Las autoridades de los medios públicos de Argentina y el titular de la Empresa Brasil de Comunicación (EBC) suscribieron este lunes en la Casa RosadaEl acto fuequienes estuvieron acompañados porEl documento suscripto comenzó a gestarse el pasado 23 de enero, cuando el presidente Alberto Fernández y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmaron un convenio de integración bilateral con 83 objetivos en campos tan diversos como la ciencia o la economía, y en el que se incluyó también al intercambio informativo.. Cuando la derecha gobernó Brasil, la derecha gobernó Argentina. Cuando se recupera la presencia de un Gobierno nacional y popular en Brasil, tenemos la esperanza de mantenerlo en Argentina. Y ambos tienen estrecha relación con lo que pasa con los Medios Públicos", señaló Ross durante el acto.En ese sentido, el secretario recordó que, a dos semanas de las elecciones primarias locales, los medios públicos son parte del debate, ya que "si son un gasto o una inversión" es algo que define dos proyectos diferenciados: "Para nosotros son una inversión en cultura, en comunicación, en igualdad de derechos, en fortalecimiento de la democracia".En otro pasaje de su intervención,Durante su discurso, el funcionario nacional hizo expresa mención a la Agencia Télam, que "fue la empresa que más sufrió en carne propia el embate de un proceso político" que la "desmanteló" y despidió a 357 trabajadores, en referencia a la gestión en el sistema de medios públicos encabezada por Hernán Lombardi durante la administración de Mauricio Macri."Cuando me dicen sobre el nivel de presupuesto que son muy altos respecto de los ingresos que tienen, entramos en una trampa que es discutirlos desde una lógica que no tiene nada que ver. Si el Estado no financia los medios públicos, el privado no está preparado para hacer esa tarea y no quiere hacerla", dijo.por su parte, señaló que la realización del encuentro en la Casa Rosada "muestra el interés a más alto nivel" quey su revitalización desde el retorno de Lula da Silva a la Presidencia brasileña.Cuando se evalúan las relaciones bilaterales, el análisis se limita al intercambio comercial y hoy nuestra agenda es mucho más amplia", señaló el diplomático.Al abordar uno de los tópicos que se convirtió en eje central de los discursos, el también exgobernador bonaerense destacó las similitudes de los procesos políticos entre ambas naciones."En esa visión de desmantelamiento que tiene la derecha -dijo-, como lo hemos vivido acá, la vimos en Brasil. Se habían desmantelado los medios públicos y ellos ahora están en una etapa de reconstrucción de lo que es un servicio en el sentido más profundo de la palabra".A su turno,señaló quey que"Asumimos la dirección de EBC en una situación muy mala, había sido víctima del desmantelamiento (impulsado por la gestión de Jair Bolsonaro), pero estamos dispuestos a reconstruirla, con la colaboración de nuestros hermanos y hermanas argentinas", añadió.En la misma línea,recordó que hace poco tiempo se enfrentó una etapa cony que, en ese contexto, los medios públicos fueron "vapuleados", "ninguneados" y hasta "destrozados"."La experiencia en Argentina fue muy profunda, sobre todo en Télam, pero no fue una experiencia única, cuando uno mira lo que pasó en los medios brasileños, más allá de las dimensiones, ve la misma intencionalidad política., subrayó.En tanto, Lufrano calificó al convenio firmado como "muy importante para la política de comunicación" y subrayó la "obligación de contar historias" desde la propia "forma de ver la realidad" y que es una tarea para hacer "en bloque, sin fronteras"."Se esgrime que (los medios públicos) son un gasto, que no nos ve y no nos escucha nadie, y eso es mentira. Tenemos un presupuesto aprobado por ley, todos los integrantes de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional lo votan y ponemos en práctica ese presupuesto para llevar a todos los argentinos estos preceptos que me parecen importantes: el federalismo, la pluralidad, la construcción ciudadana, la inclusión, la diversidad. Allí donde al mercado no le interesa, allí está el medio público", apuntó.Tritten dijo que además de "pasado" hay un "futuro común" entre ambos países y ofreció la asistencia de Argentina para recuperar el "andamiaje institucional" necesario para recuperar a los medios públicos brasileños."Lo que viene para nuestro proyecto político es venturoso y es en compañía de toda la región, los estábamos esperando, hermanos de Brasil", concluyó.