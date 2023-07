Madonna: "Me di cuenta de lo afortunada que soy de estar viva"

La diva pop, en febrero pasado, en Los Ángeles. durante la 65° entrega de los premios Grammy. (Foto AFP)t

habló por primera vez sobre su estado de salud tras su reciente hospitalización en terapia intensiva por "infección bacteriana grave", al señalar este lunes que se siente "afortunada" por "estar viva"., a través de una publicación en Instagram, llevó traquilidad a sus fanáticos: "Me di cuenta de lo afortunada que soy de estar viva. Y lo afortunada que soy de haber conocido a estas personas y a tantas otras que ya se han ido", señaló a un mes de aquella internación.y una reflexión sobre "el amor de la familia y los amigos", agregó: "Como madre, puedes verte atrapada en las necesidades de tus hijos y en los interminables regalos, pero cuando las cosas se pusieron feas, mis hijos me ayudaron de verdad. Vi un lado de ellos que nunca había visto antes", detalló la artista.Además le dedicó unas palabras a su mánager Guy Oseary, y agradeció su último regalo, una foto tomada por Andy Warhol al artista y activista Keith Haring luciendo una campera con la cara de Michael Jackson pintada en la espalda.y me permitieron quedarme para terminar mi trabajo", dijo sobre los fanáticos que deberán esperar un tiempo más para ver a Madonna retomar el "Celebration Tour", una gira de siete meses que iba a comenzar el 15 de julio.Producida por Live Nation,preve paradas en ciudades como Detroit, Chicago, Nueva York, Miami, Los Ángeles, antes de un tramo europeo donde tiene previstos visitar 11 ciudades, incluidas Londres, Barcelona, París y Estocolmo.