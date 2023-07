La CGT repudió a Larreta por haber dicho que "docente que para no cobra"

La CGT contra las amenazas de Larreta. /Foto: Lara Sartor.

El consejo directivo de la CGT r, y aseguró queen representación de la conducción nacional, a cargo de Sergio Romero, titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), repudió esas declaraciones de Rodríguez Larreta, quien bajo el lema "la educación no puede parar" dijo que "docente que para no cobra"."El precandidato presidencial no se propone invertir más dinero en educación, exacerba un sistema salvaje e impone de forma ilegítima que un docente perciba una mueca de mejor salario del bolsillo de otro trabajador en lucha por emerger de la línea de pobreza", expresó el documento de la Secretaría de Políticas Educativas de la central.También aseguró ques en su propio distrito, que gobierna hace años abonando salarios muy por debajo de la actual línea de la pobreza", enfatizó., concluyó.El área de Políticas Educativas de la CGT repudió esos dichos en representación de la conducción de la central, que ejercen Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.