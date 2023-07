Vecinos de Jáchal piden justicia por el derrame en mina Veladero de 2015

Se constató que el derrame liberó cianuro, mercurio y metales pesados en las cuencas locales, contaminando al menos cinco ríos / Foto: Archivo

Con un petitorio firmado por 71 mil personas de todo el mundo, integrantes de la(de San Juan) exigieron este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py que se fije fecha para el inicio del juicio oral y público contra cinco ex funcionarios por el derrame en la mina Veladero, ocurrido en 2015, considerado"Hemos venido once personas desde Jáchal a presentarle a la doctora Servini de Cubría un petitorio con 71 mil firmas que se han recolectado con la organización Eko, con el acompañamiento de Earthworks y MiningWatch Canadá para exigir que se fije la fecha de inicio del juicio oral y público a los ex funcionarios de ambiente y minería por el derrame de Veladero de 2015", indicó a Télam Saúl Zeballos, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca, una localidad situada 300 kilómetros río abajo de la mina, ubicada en el Departamento de Iglesia.. "Nos enteramos del derrame por un empleado, en ese momento varios vecinos y vecinas estábamos organizados desde hacía unos meses resistiendo a la instalación de una mina de uranio a 20 kilómetros de nuestra plaza", recordó, por su parte Domingo Jofré, también integrante la asamblea sanjuanina., afirmó.Según consta en el expediente judicial entre los días 12 y 13 de septiembre "se produjo la rotura de una de las válvulas de venteo en el circuito PLS (pila delixiviación), lo que ocasionó el derrame de un millón setenta y dos mililitros de solución cianurada (...) hacia el río Potrerillos hasta llegar al río Jáchal".Posteriormente se constató que elTras idas y vueltas, en mayo de 2016, la Corte Suprema de la Nación dividió la competencia y definió que la Justicia sanjuanina debía juzgar a los responsables provinciales y de la empresa, mientras que la federal debía investigar la actuación de los funcionarios nacionales.En el plano federal, el juez Sebastián Casanello dispuso -en octubre de 2018-(ex secretario de Ambiente),(ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación) y(ex secretario de Minería) por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.En junio de 2018, Casanello ya había elevado a juicio oral a Lorusso junto a otros ex secretarios de Medio Ambiente, Juan José Mussi y Omar Judis, y a Ricardo Villalba (ex titular de IANIGLA) por el delito de abuso de autoridad en relación a la Ley de Glaciares en una causa desprendida de la del derrame."En esta causa la justicia federal aceptó a la Asamblea de Jáchal como querellante y se contrató un perito internacional que constató los daños. Parte de estos procesamientos a los ex funcionarios tienen que ver con el incumplimiento a lay el razonamiento fue que si esta ley se hubiera cumplido esos derrames no hubieran ocurrido porque Veladero está funcionando en áreas prohibidas por la ley", explicó por su parte Enrique Viale, abogado de la asamblea en la causa federal.Y añadió: "El cierre de la instrucción de esta causa ya terminó y fue elevado a juicio oral hace más de tres años. Este juicio oral sería histórico porque por primera vez se podrían sentar a los máximos funcionarios ambientales del país por incumplir una ley ambiental".Por su parte, el entonces el juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, procesó a ocho empleados de la empresa por el, en su modalidad culposa, por actuar con, además de transgredir la, pero no imputó a ningún funcionario provincial.Tras este episodio, la Mina Veladero (actualmente gestionada por la empresa canadiensey la china Shandong Gold), tuvo otro cuatros derrames más."Desde que nos enteramos del derrame en 2015 instalamos una carpa frente a la Municipalidad en Jáchal y todavía estamos allí. No hay ya motivos para seguir dilatando el juicio, creo que están esperando que nos olvidemos, pero eso no va a pasar", concluyó Jofré.