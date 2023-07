Cavani: "Estoy feliz de llegar al más grande de Sudamérica y del mundo"

Foto AFP.

Edinson Cavani, flamante incorporación de Boca Juniors, dijo este lunes tras arribar a Uruguay que se siente "muy feliz" por su llegada al "Xeneize", al que consideró "el más grande de Sudamérica y del Mundo"."Llegar a un club como este siempre te motiva. Y también estoy feliz de estar más cerca de casa", dijo Cavani, quien esta tarde arribará a Buenos Aires, se hará la revisión médica de rigor, y a las 18 será presentado en la Bombonera ante los hinchas boquenses, que desde este lunes a la mañana no paran de llegar a las adyacencias del estadio.En cuanto a su participación en la Copa Libertadores, en donde Boca enfrentará el miércoles a Nacional en Montevideo por la ida de octavos de final, el delantero uruguayo dijo que "es otro motivo para querer pegar la vuelta, y lo hablamos muchas veces con Román (Riquelme, vicepresidente de Boca)"."Tenía el deseo de poder jugar la Libertadores y esta aventura empieza en cualquier momento", dijo al Canal 12 tras arribar a Uruguay."Creo estar preparado para dar lo mejor en Boca. Veré cuando juego, eso es algo que decidirán el club y el entrenador. Sobran ganas de ponernos lo antes posible a correr detrás de la pelota y de conocer a los compañeros", agregó el ex jugador de Napoli, Manchester United, Paris Saint-Germain y Valencia, entre otros.En cuanto a la camiseta número 10 que usará en Boca, Cavani dijo que "siempre hablé de los números y lo que significan. Agarrar un número histórico en el club es lindo, pero el número no me va a impedir nada, ni hacerme jugar mal, ni tampoco jugar mejor".Al recordársele que la "10" es la camiseta que en Boca usaron Diego Maradona y Juan Román Riquelme, el goleador "charrúa" sostuvo que "es muy lindo ese número y la gente lo adora. Me da responsabilidad de cuidarla y defenderla".