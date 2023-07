Argentina es el país del G20 con mayor porcentaje de vacunados contra el coronavirus

Argentina inoculó al 91,14 por ciento de su población. /Foto: Rubén Paratore.

Este gráfico de @OurWorldInData muestra que somos el país del G20 que vacunó al mayor porcentaje de gente con al menos una dosis contra COVID-19.



Cuando decimos "superamos la pandemia entre todas y todos", no es metáfora. No se trata solo de conseguir vacunas: hay que vacunarse. pic.twitter.com/X2Fo7iGzak — Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2023

El presidente Alberto Fernández ponderó este lunes la campaña de vacunación contra el coronavirus y los aportes de "todas y todos" durante la pandemia, al compartir un gráfico de la publicación Our World In Data en la que Argentina figura como "el país del G20 que vacunó al mayor porcentaje" de su población con al menos una dosis."Somos el país del G20 que vacunó al mayor porcentaje de gente con al menos una dosis contra Covid-19. Cuando decimos 'superamos la pandemia entre todas y todos', no es metáfora. No se trata sólo de conseguir vacunas: hay que vacunarse", expresó Fernández en su cuenta de Twitter.La publicación fue acompañada por el gráfico en el que se muestra en números que Argentina inoculó al 91,14 por ciento de su población."Lo logramos con vacunas gratuitas suministradas por el Estado en toda la patria. Y lo logramos a pesar de las voces que sembraban desaliento y recomendaban no vacunarse, porque millones de argentinas y argentinos decidieron hacerlo, cuidándose y cuidando a los demás", remarcó el jefe de Estado.