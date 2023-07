Ejemplos de dos modelos de país: saque sus propias conclusiones

La imponente sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino de La Plata. (Foto Prensa)

Sin duda enfrentamos dos modelos de país. Los invito a sacar sus propias conclusiones al respecto.tan diferentes o tan opuestas como las que nos ha dejado este último mes.Trataré de ordenarlas.En primer lugar. la reapertura –después de nueve años de no estar disponible para lo que tiene que ser, un teatro-Lo primero que nos sorprendió fue que una sala del ámbito oficial porteño reabriera con una obra francesa:, además dirigida por su autor Alexis Michalik, francés también. Lo que puede considerarse casi un desconocimiento a tanta autora y autor nacional reconocido a su vez internacionalmente como lo señala tan bien el presidente de Argentores, Miguel Angel Diani, en la carta dirigida a la directora actual del Complejo Teatral de Buenos Aires, Gabriela Ricardes. Y por si fuera poco, en coproducción con Acme, LeTtheatre du Palais Royal y Legende.Con lo cual no se cumplió con ninguno de los antecedentes ocurridos con antelación ante la reapetura o compra de teatros oficiales.ue la movida frente a la sala de una gran cantidad de militantes recordando los sucesos de Jujuy.Casi simultáneamente y en contraposición se ofrecía en elcon entrada gratuita en la sala Alberto Ginastera una notable versión concierto de la ópera "Pagliacci", de Ruggero Leoncavallo. Con la dirección orquestal de Carlos Vieu, el coro dirigido por Santiago Cano, el coro de niños por Mónica Dagorret y en los roles principales rreael tenor Juan Carlos Vassallo, la soprano Marina Silva y el barítono Fabián Veloz.creador del baypass coronario que le salvó la vida y le salva aún a cientos de miles de pacientes en el mundo, del cual fueron directamente responsables Horacio Rodriguez Larreta y Maria Eugenia Vidal, entonces a cargo del ANSES, porque como lo confesó en una carta el doctor Favaloro: “estoy cansado de ser un mendigo ya no puedo afrontar mas deudas”. Años antes había inaugurado la Fundacion Favaloro que tenia un lema “tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico”.También en La Plata, días antes se presentó el libro, la historia oculta de las primeras 35 legisladoras de la Provincia, que fueron leales a Evita y después del 55, perseguidas.Esta obra se propone reconstruir la historia de las primeras diputadas quetras la sanción de la Ley Provincial N’5241 que estableció los derechos políticos de las mujeres. Participaron la Ministra Cristina Alvarez Rodríguez, la presidenta el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, y la historiadora Julia Rosemberg, a cargo del proyecto. Cabe recordar que las legisladoras nacionales fueron encarceladas en la cárcel para mujeres El Buen Pastor, ubicada en el barrio porteño de San Telmo.Pero también hubo algunas alegrías como por ejemplo que en el Centro Cultural Kirchner pudimos asistir a, del realizador griego Thimios Kakos. Sí, un documentalista griego interesado en la figura de nuestro Ernesto Guevara. La película esta basada en las memorias de Carlos Calica Ferrer Zorrilla, el amigo y compañero del Che, en sus primeros viajes latinoamericanos, y también cuando los pensamientos de Platón y Sócrates acompañaron al Che al Congo. Una de las presentaciones estuvo a cargo de Atilio Borón y el propio Calica, quien recordó cuando caminaron junto a Ernesto hacia el templo de Apolo en la antigua Corinto. Mientras las olas del Egeo bañaban la costa.