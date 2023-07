"Hoy estamos en una mesa de negociación con el FMI y no de concesión"

De Mendiguren habló sobre las negociaciones con el FMI. /Foto: Prensa.

El secretario de Industria, José de Mendiguren, afirmó este lunes que, y destacó que, sostuvo De Mendiguren a radio Cooperativa, y subrayó que “el FMI sabe que nos estamos haciendo cargo de una decisión política anterior de haber pedido el crédito más grande de su historia que a todas luces no se podía cumplir”.En esa línea, cuestionó que no funcionan “las recetas tradicionales del Fondo”, y dijo que el equipo económico está “en una negociación firme donde lo que no queremos resignar es crecimiento económico ni negociar desempleo”.Además, el funcionario destacó que “el esfuerzo que está haciendo el ministro en una situación tan compleja para evitar la devaluación que muchos quieren, cuesta mucho pero se va a lograr”., indicó De Mendiguren.Al respecto, acotó que “hoy tenemos el índice de desocupación más bajo de los últimos diez años a pesar de todo lo que nos cayó, la guerra de Ucrania, la sequía, y sin embargo la economía sigue creciendo”.“Claro que las negociaciones son tensas, pero es la forma en que hay que tenerlas”, señaló De Mendiguren, quien afirmó que, lo que hicimos en cambio fue trazar un sendero fiscal, fuimos ordenando las cosas, no fuimos al default como querían”.