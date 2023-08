La historia de los refranes: "Piensa el ladrón que todos son de su condición"

"Piensa el ladrón que todos son de su condición"

"Quieren matar al ladrón" (Cacho Castaña) VER VIDEO

Y no, señores ladrones, no es así… Bueno, al menos no es taaan así… Vieron cómo son las reglas, están llenas de excepciones… No se sabe a ciencia cierta, donde se utilizaba un aforismo jurídico latino que decía…Traduzco, para quienes no hablan latín:… ¡Y sí! Las personas tenemos mucha facilidad para pensar o sospechar que otros son o actúan como nosotros… especialmente cuando se trata de “malas acciones”… ¡Hm las clásicas risitas identificatorias!...En "La mente es maravillosa" leemos:. Incluso puede ser infiel solo en el deseo, sin llegar a concretarlo en hechos. Pero lo cierto es que en su mente no cabe la idea de la felicidad y por eso cuestiona a su pareja, aunque no haya razones… Bueno, por acciones y esquemas de pensamientos como este, se dice que el ladrón juzga por su condición…No me queda claro si esos aplausos son para la reflexión o para los ladrones, no importa,... El ladrón juzga por su condición cada vez que alguien le adjudica a otro lo que en realidad aplica para sí mismo. Dicho en otras palabras, cuando ve a los demás como si estuviera mirando un espejo. Entonces les atribuye a los otros sus propios defectos y virtudes, el ladrón razona así, robe lo que robe…¿Qué creemos que el resto de las personas de la sociedad actúan como nosotros lo haríamos, o nosotros actuamos como actúa el resto de la sociedad?... “Yo robo sí pero aquel robó antes”… El ladrón de Cacho Castaña sí que era peligroso…