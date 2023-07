Kicillok pidió que Juntos por el Cambio "haga una autocrítica o pida disculpas"

Kicillof convocó a votar a UxP porque JxC busca "quitar derechos"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocó hoy al electorado a optar por los candidatos de Unión por la Patria (UxP) "porque esta es una elección decisiva" y remarcó que la oposición propone "quitar derechos, echar empleados públicos, dinamitar todo, privatizar y achicar el Estado".



En una entrevista con Radio 10, el mandatario bonaerense planteó que "la mano invisible del mercado no soluciona todo", pero aclaró que "el peronismo no está en contra del privado o el mercado, sino que quiere un desarrollo económico donde lo privado se complementa con el Estado".



Recordó que el gobierno anterior "sacó Fútbol para Todos, diciendo que iban a hacer 3.000 jardines de infantes con esa plata, pero (la exgobernadora María Eugenia) Vidal cerró 37 escuelas rurales".



"Eso es un modelo, una ideología", insistió.



Kicillof marcó que Vidal "hizo sólo 65 escuelas nuevas, mientras que nosotros llevamos hechas el triple", y señaló: "Le bajaron el sueldo a las maestras, dijeron que eran una mafia, planteaban que hay demasiadas universidades en el conurbano y que los hijos de los sectores populares no llegan a la universidad".



Sostuvo luego que el expresidente Mauricio Macri "ofreció pobreza cero, revolución de la alegría, subir jubilaciones y dejar de pagar el Impuesto a las Ganancias", y agregó que "la vez pasada, vendió revolución de la alegría" pero "eran el lobo vestido de Caperucita".



"Decían que no se iban a perder derechos, no decían lo que venían a hacer. Ahora no. Esta vez la derecha dice lo que viene a hacer", subrayó y alertó: "Amenazan quitar salud y educación pública, dicen que hay demasiados empleados públicos cuando tenemos menos empleados por habitante que el resto de las provincias".



Kicillof expuso que "si queremos dar seguridad, educación y salud, necesitamos empleados públicos".



Después reconoció las dificultades generadas por la pandemia de coronavirus, lo que a su entender ocasionó "recesión y una situación social que nos afectó", y apuntó que la guerra en Europa también produjo "crisis energética, alimentaria y energética en el mundo, alta inflación y suba en las tasas de interés".



"Los salarios no se recuperaron ni a nivel internacional ni acá. No salimos mejores de la pandemia. Los ricos son más ricos y los sectores medios están más complicados. Encima acá tenemos al FMI", dijo.



Puso de relieve que en estos 4 años "se crearon en la provincia 120 mil puestos de trabajo formales", admitió que "hay claro oscuros, porque eso no se reflejó en mejora generalizada en salarios" y planteó que se trabaja "para que ello ocurra".



Al referirse a la problemática de la seguridad, Kicillof manifestó que su administración mejoró "el salario y la formación de la policía"; compró chalecos y patrulleros, que no había, y mejoró "las estadísticas de Procuración del delito".



Kicillof aseveró que se debe "explicar qué está en juego: esta es una elección decisiva, no hay octubre sin agosto", y se mostró de acuerdo con el ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa al afirmar que "esto no es un amistoso, es el primer tiempo".



"Los goles hay que hacerlos en el primer tiempo. Necesitamos la mayor cantidad de votos. El plan de la derecha es uno solo: quitar derechos, privatizar. No es campaña del miedo. UxP dice no a determinadas políticas que ellos dicen: echar empleados públicos, dinamitar todo, achicar el Estado", graficó.



Para Kicillof, "UxP es un escudo para defender lo que se hizo y lo que vamos a hacer. Hicimos escuelas, rutas, centros de salud, polos industriales. Eso tiene que seguir. Hay muchísimo en juego. No es campaña del miedo, da miedo su campaña. Plantean abiertamente ir contra los derechos", concluyó.