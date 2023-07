Rusia consideró que Ucrania está "desesperada" por el fracaso de su contraofensiva

La ciudad Krivoi Rog fue bombardeada por los rusos. / Foto: AFP

El Kremlin consideró que los drones lanzados el domingo contra Moscú constituyen un "acto desesperado" de Ucrania, cuya contraofensiva, según Rusia, es un fracaso., declaró el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, en conferencia de prensa.La situación es "muy difícil" para las fuerzas ucranianas, que no logran "ningún avance", subrayó."En un acto desesperado, el régimen de Kiev recurre a este tipo de ataques terroristas", continuó, consignó la agencia de noticias AFP.Peskov informó por otra parte que se habían tomado "todas las medidas posibles" para defender "las instalaciones de infraestructuras civiles".Rusia anunció haber frustrado un ataque con drones ucranianos contra Moscú, que dañó las fachadas de dos torres de oficinas en el barrio de negocios de la capital.También repelió un ataque con drones contra Crimea.El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se vanaglorió del ataque y aseguró que la guerra estaba llegando a Rusia y que esto era algo "inevitable y justo".Asimismo, un ataque de drones ucranianos dañó este lunes una comisaría en el región rusa de Briansk, fronteriza con Ucrania, sin causar víctimas, anunció el gobernador regional, Alexandre Bogomaz."Las fuerzas ucranianas atacaron el distrito de Trubchevsk durante la noche", escribió Bogomaz en Telegram."Un dron alcanzó la comisaría de policía de este distrito. No hubo víctimas", dijo, añadiendo que las ventanas y el techo del edificio resultaron dañados.Los ataques con drones contra territorio ruso y la península de Crimea anexada en 2014 aumentaron en las últimas semanas, en el marco de una contraofensiva de Kiev iniciada a principios de junio."Ucrania se está volviendo más fuerte", subrayó Zelenski, antes de admitir que el país, que recibió toneladas de sofisticadas armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN, debía prepararse para nuevos ataques a infraestructuras energéticas el próximo invierno.El Ministerio de Defensa ruso calificó los ataques con drones contra Moscú y su región de "intento de ataque terrorista".Los ataques contra Moscú y sus alrededores, situados a unos 500 kilómetros de la frontera ucraniana, fueron poco frecuentes desde el inicio del conflicto en febrero de 2022.Sin embargo, en los últimos meses hubo varios envíos ucranianos contra la capital rusa, incluido uno contra el Kremlin en mayo.A inicios de junio, Ucrania lanzó su esperada contraofensiva para recuperar territorios controlados por Rusia en el este y el sur del país. Pero sus avances han sido modestos hasta ahora.En consonancia con la puesta en marcha de la contraofensiva, las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron a mediados de julio el inicio de una misión especial para recuperar el control sobre la ciudad de Bajmut.Ubicada en la región de Donetsk, Bajmut es una localidad ucraniana bajo dominio ruso desde mayo, y es altamente codiciada por ambas partes en conflicto por su elevado valor estratégico.Según informó la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, Kiev logró a lo largo de la semana pasada recuperar el control de dos kilómetros cuadrados de la ciudad.Maliar confirmó ligeros avances de recuperación de territorio, elevando así hasta los 37 kilómetros cuadrados el área liberada por las Fuerzas Armadas ucranianas en el este del país desde el inicio de la anunciada contraofensiva.Por otro lado, aseguró que Rusia "enfoca sus principales esfuerzos" en las localidades de Kupiansk, Liman, Bajmut, Advivka y Marinka, donde se registran "intensos combates". Así pues, Ucrania estima que en la actualidad hay "más de 170 batallas" en estas áreas.Por su parte, los ataques rusos continúan. En esta ocasión sobre la ciudad de Krivoi Rog, ubicada en la región de Dnipropetrovsk y lugar de nacimiento de Zelenski.Según el último informe de emergencia de Ucrania, al menos cinco personas murieron y unas 43 resultaron heridas este lunes en un ataque ruso contra un edificio en Krivoi Rog."Los rusos golpearon la ciudad con dos misiles", uno de los cuales "destruyó un edificio residencial del piso 4 al 9", escribió el ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klimenko en Telegram.Parte del edificio dañado se derrumbó, informó la agencia Unian."Bombardearon edificios residenciales, un edificio universitario, un cruce. Lamentablemente, hay muertos y heridos. Puede haber gente bajo los escombros", comentó en Facebook Zelenski.El líder ucraniano acusó a Rusia de seguir "aterrorizando a las ciudades y personas pacíficas" de su país, especialmente tras los ataques a Krivoi Rog y Jersón, donde murió otra persona."En los últimos días, el enemigo ha estado atacando obstinadamente ciudades, centros de ciudades, bombardeando bienes civiles y viviendas. Pero este terror no nos asustará ni nos quebrará. Estamos trabajando y salvando a nuestra gente", insistió el mandatario ucraniano.