Los militares que tomaron el poder en Níger denunciaron que Francia de "busca intervenir"

El coronel Amadou Abdramane leyó la proclama en la televisión pública. / Foto: AFP

Amenaza de otros países

Manifestantes protestaron frente a la Embajada Francia. / Foto: AFP

La antigua potencia colonial, Francias, fue repudiada por manifestantes que portaban banderas rusas y nigerinas. /Foto: AFP

El general Abdourahamane Tchiani derrocó al presidente electo democráticamente. / Foto: AFP

Los militares de Níger que derrocaron al presidente democrático Mohamed Bazoum acusaron a Francia, antigua potencia colonial, de querer "intervenir militarmente" para restablecer al mandatario en sus funciones.En un comunicado difundido en la televisión nacional y recogido por la agencia de noticias AFP, los militares dijeron que "en su búsqueda de vías y medios para intervenir militarmente en Níger, Francia, con la complicidad de algunos nigerinos, mantuvo una reunión con el Estado Mayor de la Guardia Nacional de Níger, para obtener las autorizaciones políticas y militares necesarias" para intervenir en la situación interna.Bazoum está secuestrado desde el miércoles por los militares en el palacio presidencial y el viernesTchiani justificó el golpe por la "degradación de la situación de seguridad" en Níger, asolado por la violencia de grupos yihadistas como el Estado Islámico y Al Qaeda.El domingo, líderes de países del oeste de África amenazaron con atacar a los militares que tomaron el poder en Níger si no lo devuelven en una semana, mientras Francia les advirtió de "represalias inmediatas" y España anunció la suspensión de su cooperación bilateral, luego de que miles de nigerinos que los apoyan se manifestaran agresivamente frente a la embajada francesa y arrancaran la placa de entrada.Bazoum, elegido de manera democrática hace dos años en la primera transferencia pacífica del poder en Níger desde su independencia de Francia, en 1960, estaba retenido desde el miércoles pasado en el Palacio Presidencial, y el general Abdourahamane Tchiani se proclamó nuevo líder nacional.Después de golpes de Estado en Mali y Burkina Faso, otros países de África Occidental, Níger,El golpe suscitó extendida condena internacional y tuvo gran repercusión en Francia, la antigua metrópoli colonial de Níger, que tiene 1.500 soldados en el país e importantes intereses económicos en el uranio nigerino, que destina a sus centrales nucleares y es extraído por empresas francesas, entre otras.El domingo, miles de personas se manifestaron en Niamey, la capital de Níger, a favor de los golpistas, ondeando banderas rusas, coreando el nombre del presidente de Rusia y denunciando a Francia, frente a su embajada.Los manifestantes marcharon hasta la sede diplomática, donde algunos de ellos arrancaron la placa "Embajada de Francia en Níger" y la pisotearon, antes de reemplazarla por banderas nigerinas y de Rusia, informó la agencia de noticias AFP.El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó luego que "no tolerará ningún ataque contra Francia y sus intereses"."Cualquiera que ataque a ciudadanos franceses, al Ejército, a diplomáticos o a bases francesas verá cómo Francia toma represalias de inmediato", aseguró, informó la Presidencia francesa.Horas más tarde, los presidentes de los países de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) impusieron sanciones a Tchiani y otros militares facciosos y los amenazaron con un ataque armado en caso de que no devuelven el poder a Bazoum en una semana.Tras una cumbre extraordinaria en Nigeria, 14 de los 15 presidentes del bloque -todos menos el de Níger- dijeron en un comunicado que suspendieron toda transacción comercial y financiera con Níger y que congelaron "los activos de los responsables militares implicados en el intento de golpe".Los líderes de la Cedeao pidieron la "liberación inmediata" del presidente Bazoum y restablecer el "orden constitucional en República del Níger" en "un plazo de una semana".Si no se cumplen estas demandas, la Cedeao "tomará todas las medidas necesarias", y "estas medidas pueden incluir el uso de la fuerza", añadió el comunicado emitido tras la cumbre en la ciudad de Abuya.La organización no especificó cómo puede hacer uso de la fuerza. El año pasado, este bloque acordó crear un contingente de seguridad contra los yihadistas y evitar golpes militares, pero sin desarrollar este plan.Asimismo, el gobierno de España informó en un comunicado que suspendió “de forma inmediata” su cooperación bilateral para el desarrollo de Níger y reclamó la vuelta al orden constitucional en ese país, así como la liberación de Bazoum, según la agencia española Europa Press.El canciller español, José Manuel Albares, había anunciado en enero pasado que España triplicaría en el período 2023-27 los fondos que destinaba a la ayuda a Níger.El sábado, la Unión Africana (UA) dio un ultimátum de 15 días a Tchiani para restaurar el orden constitucional, mientras que la Unión Europea (UE) y Francia anunciaron la suspensión inmediata de su cooperación con ese país.En la protesta frente a la embajada de Francia en Niamey, los manifestantes corearon el nombre del presidente ruso, Vladimir Putin, que la semana pasada anunció la cancelación de 90 millones de dólares de deuda y contratos de armas con más de 40 países africanos, así como la entrega de granos gratis a seis de ellos."¡Viva Putin!", "¡Viva Rusia!", "¡Abajo Francia!", gritaron los manifestantes, antes de ser dispersados por gases lacrimógenos por soldados de la nueva Junta militar, informó AFP.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia condenó "cualquier violencia contra los recintos diplomáticos, cuya seguridad es responsabilidad del Estado anfitrión" y subrayó que las fuerzas nigerinas tenían "la obligación de asegurar la seguridad de nuestros recintos diplomáticos y consulares a raíz de la Convención de Viena".Tchiani justificó el golpe por la "degradación de la situación de seguridad" en el país africano, azotado por la violencia de grupos yihadistas.Sin embargo, analistas dicen que lo que desencadenó la asonado fue la intención de Bazoum de destituir a Tchiani como jefe de la Guardia Presidencial, por considerarlo leal a sus predecesores.La semana pasada, Rusia condenó el golpe y pidió a todas las partes implicadas evitar una escalada.Estados Unidos y la ONU también deploraron el quiebre del orden constitucional y llamaron a liberar a Bazoum, de 63 años.El jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario de Estado Antony Blinken, dijo que habló por teléfono con Bazoum y que le expresó "claramente que Estados Unidos lo apoya firmemente".Níger, sin salida al mar, es una de las naciones más pobres del mundo, y frecuentemente ocupa el último lugar en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, a pesar de sus riquezas en uranio.Su historia política es turbulenta desde su independencia de Francia. Ha vivido cuatro golpes de Estado y numerosos otros intentos, incluidos dos anteriores contra Bazoum.