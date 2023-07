Japón goleó a España y se quedó con su grupo

Foto: AFP

Japón le ganó este lunes por 4-0 a España y se quedó con el Grupo C, en el que también intervienen Costa Rica y Zambia, tras la tercera jornada de la zona.Dos jugadas de las españolas no pudieron concretar, una de ellas por medio de un centro de Mariona para Aitana Bonmatí que se quedó sin el remate final frente al arco de Ayaka Yamashita, antes de los 10 minutos de partido.Pero quienes sí aprovecharían serían las asiáticas y a los 11 minutos, el Estadio Regional de Wellington tandría su primer grito de gol. Un pase en profundidad de Jun Endo que en primera instancia era para Riko Ueki, pero en velocidad lo recogió Hinata Miyazawa para para definir esquinado a la salida de Misa.Las asiáticas le rompieron el invicto a Misa y las ibéricas, ya que desde marzo no recibían un gol en contra.A los 28´ -y de contra- llegaría la segunda alegría de la noche. Una jugada personal de Miyazawa quien le cedió un pase a Riko Ueki, para que con un remate y posterior desvío de Irene Paredes se clavara por arriba de Misa para el 2-0.España tuvo sus chances y aproximaciones, pero sin efectividad en sus llegadas.Sin embargo, el primer tiempo no se iba a ir sin una alegría más para las asiáticas, quien nuevamente con una contra y en velocidad, le dieron el tercero.Una corrida de Ueki por el centro del campo, que en tres cuartos de cancha le dio un pase para MIyazaki, y la delantera del Nippon TV Beleza la clavó esquinada al arco de Misa para su segundo de la noche en Wellington.En el segundo tiempo, el juego asociado y al toque de España fue muy claro y tuvo llegadas de peligro al arco defendido por Yamashita, pero los disparos carecieron de precisión.Y cuando parecía que los goles del primer tiempo cerrarían el cotejo, aparecería una jugada personal de Mina Tanaka, quien desde la banda izquierda y con un enganche, se perfiló y clavó su remate en el ángulo de Misa para el 4-0.Goleada y clasificación como dueñas del Grupo C para Japón que ahora en octavos de final frente a Noruega; mientras que España ante Suiza.