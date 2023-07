Boca abre La Bombonera para la bienvenida a su nueva estrella: Edinson Cavani

¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨, 𝐄𝐝𝐢𝐧𝐬𝐨𝐧! 💙💛💙



Boca Juniors presentará este lunes a su flamante estrella internacional, el goleador uruguayo Edinson Cavani, quien recibirá una calurosa bienvenida con público en La Bombonera, horas después de arribar al país para cumplir con las formalidades de su transferencia.Los socios activos, vitalicios y adherentes podrán ingresar al estadio desde las 16 para presenciar una fiesta que comenzará a las 18 y remite con Carlos Tevez cuando decidió su regreso desde Juventus de Italia y congregó a 50.000 fanáticos, el 14 de julio de 2015.La entrada será gratuita para afiliados de todas las categorías.Boca oficializó el sábado la contratación del uruguayo por 18 meses en la misma jornada en la que se confirmó su desvinculación del Valencia de España, club en el que pasó el último año.Cavani, de 36 años, realizará este lunes temprano los exámenes médicos, formalizará su vinculación al club y luego tomará contacto directo con el pueblo "xeneize" por primera vez.Hizo un reposteó del anuncio de la presentación y le agregó el emoji de dos manos entrelazadas.En la biografía de su cuenta, el delantero ya escribió "Jugador de CA Boca Juniors" como una forma de involucrarse de inmediato con su nuevo desafío., desvinculado recientemente. Con ese dorsal jugará la fase final de la Copa Libertadores y también la Copa de la Liga Profesional que comenzará el tercer fin de semana de agosto., fecha en la que está previsto el viaje a Montevideo para el partido de ida de los octavos de final ante Nacional.Cavani, quien podría formar parte de la delegación, no estará disponible para ese juego pero probablemente sí para la revancha en La Bombonera, una semana después, que podría marcar su debut con la camiseta azul y oro.Durante su estadía en Valencia, el delantero jugó 28 partidos y marcó 7 goles, de los cuales sólo dos fueron este año y en un mismo partido: la goleada sobre Sporting Gijón, de la segunda división, en la Copa del Rey.La estadística del uruguayo muestra números impactantes en sus clubes anteriores: 200 tantos en 301 partidos con París Saint-Germain (2013-2020), 104 gritos en 138 juegos con Napoli (2010-2013) y aceptables promedios también en Palermo de Italia (37/117) y Manchester United (19/59).Con el seleccionado de su país acumula 58 goles en 136 presentaciones que lo convirtieron en el segundo mayor anotador de la historia detrás de Luis Suárez (68).quien también arribará el lunes por la noche en el país.El futbolista oriundo de Paysandú, de 25 años, con pasado en el River Plate de Marcelo Gallardo, viene de jugar en el Levante de España antes pasar por el Leipzig de Alemania y Galatasaray de Turquía.. El club español era el dueño del cincuenta por ciento y el futbolista de la otra parte.ya que previamente habían firmado contrato el lateral derecho Lucas Blondel (ex Tigre) y el delantero Lucas Janson (ex Vélez).Y quien le dio la bienvenida a Boca desde su condición de enorme goleador "xeneize" fue hoy nada menos que Martín Palermo, quien sostuvo que Cavani “es un un jugador de una jerarquía tremenda, de una calidad demostrada y seguramente aportará mucho. Hay que ver como se va adaptando a un club especial”, avisó también el hoy entrenador de Platense.