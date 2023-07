Comienza el juicio por crímenes de lesa humanidad más grande de Corrientes

La justicia comenzó a analizar los delitos de lesa humanidad cometidos en la Séptima Brigada de Infantería de Corrientes.

"El Tribunal Oral Federal de Corrientes orientará el debate en el juicio de la causa "Séptima Brigada de Infantería", en el que se investiga una asociación ilícita acusada de cometer privaciones ilegítimas de la libertad, torturas e incluso un homicidio"

con un debate al que llegan como acusados diez hombres que actuaron en diversas fuerzas durante la última dictadura cívico militar y en el que se debatirán los casos de más de 100 víctimas, informaron fuentes judiciales.El Tribunal Oral Federal de Corrientes orientará el debate en el juicio de la causa, en el que se investiga una asociación ilícita acusada de cometer privaciones ilegítimas de la libertad, torturas e incluso un homicidio.El presidente del Tribunal será el juez Fermín Amado Ceroleni y debido a que entre los imputados hay exmilitares y un gendarme condenados en otra causa juzgada en ese estrado,Porjunto a la unidad de Derechos Humanos de la fiscalía de primera instancia de Corrientes y el fiscal Diego Vigay.Porintervendrá el abogado Manuel Brest Enjuanes.Pedro Armando Alarcón, José Emilio Mechulán, Abelardo Palma, Eduardo Antonio Cardoso, Abelardo Carlos De la Vega, Raúl Horacio Harsich, Alfredo Carlos Farmache, Juan Carlos De Marchi, Horacio Losito y Raúl Alfredo Reynoso, todos integrantes de la subzona Corrientes del Área militar 231 con poder de decisión sobre la planificación represiva.De la nómina de imputadosdado el paso de los años, los exmiembros del Ejército Julio Rafael Manuel Barreiro -que purga una condena a 25 años de prisión por otro juicio de lesa humanidad- y Cyris Dalmis Marcelo Feu, quien también fue interventor militar de la provincia de Corrientes.En el transcurso de la investigación y el trámite procesal hasta la elevación a juicioque toma como base el circuito represivo de la dictadura en la ciudad de Corrientes a partir de una serie de centros clandestinos de detención y exterminio de personas, como la actual Jefatura de la Policía de Corrientes y el emblemático ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, en la actualidad Espacio de Memoria.No obstante, la Brigada de Infantería VII, si bien tenía asiento en la capital correntina y abarcaba los departamentos de San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina,Es que, dentro de los lineamientos establecidos por las directivas secretas del gobierno de facto, el país se dividió territorialmente en cuatro zonas y al Comandante del Segundo Cuerpo de EjércitoLa 23 quedó bajo lade Infantería que ahora irá a juicio.Así lo hicieron saber fuentes de la causa, que especificaron que las investigaciones en este proceso judicialcon el fin de develar cómo se planificó, organizó, funcionó y ejecutó la represión en esta región.Algunos de los procesados, otros integraron los grupos operativos pertenecientes al ex Regimiento 9, la Jefatura local de policía provincial y de la Gendarmería Nacional, que no habían sido individualizados en otras causas ya juzgadas.