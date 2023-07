Alberto Fernández: "El año pasado sobrecumplimos las metas exigidas por el FMI"

El presidente Alberto Fernández defendió su gestión / Foto: Presidencia.

Tema Malvinas

, pero advirtió que "este año nos arruinó la sequía", que afectó los ingresos de dólares al fisco.Además, advirtió que el país "tiene una deuda de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario""que nos dejó a nosotros, al que nos sigue y a las otras generaciones". El Presidente hizo estas declaraciones a Radio 10.El mandatario, además, afirmó que en los casi cuatro años de su Gobiernoy reiteró que el endeudamiento de la administración de Mauricio Macri generó "un daño incalculable" al país."Cuando uno analiza qué pasó en estos cuatro años, no fue todo lo mal que algunos dicen; tuvimos que hacernos cargo de una deuda privada increíble, se hizo un daño incalculable,destacó el Presidente en declaraciones al programa Rayos X.Por otra parte,y afirmó que "tiene una trascendencia enorme en términos diplomáticos" que la Unión Europea (UE) haya denominado Malvinas a las islas en conflicto con Gran Bretaña y que las considere un territorio en disputa.También recordó que "cuando me senté con (el expremier inglés) Boris Johnson, me dijo que tenía mucho dinero para invertir en Argentina en energía.