Massa: "Macri nos endeudó para fugar capitales y nos enterró"

Magario en Merlo. /Foto: Captura.

"No vamos a entregar la patria. Hoy la situación es difícil y queremos agradecer a Sergio lo que hiciste para sacarnos adelante en el peor momento, eso es tener coraje. Cuando la patria está en peligro las mujeres no nos quedamos quietas" @magariovero pic.twitter.com/kJBNC3aTLU — Gustavo Menéndez (@gustavomenendez) July 30, 2023

"Hemos protagonizado entre todos el mayor programa de Obras de la historia de Merlo.

Axel es el gobernador que ha hecho más mayores transformaciones" @Kicillofok pic.twitter.com/gtWb8yFn43 — Gustavo Menéndez (@gustavomenendez) July 30, 2023

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, volvió a criticar este domingo al Gobierno de Mauricio Macri porque "El Gobierno macrista "pidió plata al Fondo (Monetario) resignando además nuestra soberanía, nuestra identidad patria", dijo Massa en un plenario de mujeres peronistas militantes en la ciudad bonaerense de Merlo.La vicegobernadora bonaerense,, advirtió este domingo que "la patria está en peligro" si ganan las elecciones Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o Javier Milei, pero aseveró que el peronismo "no va a entregarla ni a perder los derechos"."La patria está en peligro, pero Axel (Kicillof), Sergio (Massa) y ninguno de nosotros vamos a entregarla nuevamente al macrismo vestido de Bullrich, Larreta y Milei; no vamos a entregar la patria, no vamos a perder los derechos", enfatizó Magario en un acto de mujeres militantes del peronismo en la ciudad bonaerense de Merlo.En ese marco, dijo quede Unión por la Patria (UxP) en las PASO del 13 de agosto.Por su parte, el ministro del Interior,, confió en un triunfo de Unión por la Patria (UxP) con Sergio Massa como candidato a Presidente de la Nación y sostuvo que la provincia de Buenos Aires será "garantía" para lograr esa victoria.El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof,El precandidato a la reelección por Unión por la Patria (UxP) lo dijo en el Encuentro de Mujeres y Diversidades que se realizó en la localidad bonaerense de Merlo, donde enfatizó que hay candidatos de la oposición que amenazan con "cerrar" el ministerio de las mujeres y diversidad y señaló que hay "una saña" con ese sector por "prejuicio".El gobernador exhortó a votar para presidente a Sergio Massa porque "necesita espalda y apoyo para ir contra todos los intereses locales y extranjeros que tratan de ponerle límites y obstáculos".Kicillof dijo que el voto "tiene un elemento defensivo, de cuidar y proteger lo que hemos logrado, conservar y ampliar los derechos y seguir trabajando en lo que nos falta, pues se recuperó el empleo, hay más producción, pero hay cuestiones pendientes en materia salarial, y necesitamos que Sergio Massa sea el próximo presidente".