Luna Loi: “Busco la crudeza de la autenticidad más que la perfección”

Luna Loi, familia de artistas. /Foto: prensa.

La joven artistacantadas en su dulce voz producidas por Ale Cornejo, que serán presentadas el martes 5 de Septiembre a las 20 en el porteño Bebop.La música del linaje Loiseau, nieta del dibujante Caloi, le contó a Télam: “Mis canciones hablan de la transformación y apreciación de las personas que nos marcan, cuyas presencias seguirán estando. En cuanto al sonido busca retomar el clásico rock nacional como Charly García, Fito Páez o mujeres que me fascinan como Fabiana Cantilo y Celeste Carballo”.La cantautora recién llegada de una gira por España donde se unió a Delfina Cheb explicó “este disco lo compuse en un momento durísimo de mi vida: despedidas de amigos, rupturas amorosas y la muerte súbita inesperada de mi papá (Tomás Loiseau), que falleció el día de la música tocando en el escenario, algo durísimo que nadie esperaba”.Luna Loi., él hacía otro tipo de música más punk. Los músicos de mi banda dicen que hago canciones punk encubiertas porque cuando desarmas los temas hay algo de eso”.“Es mi presentación al mundo de la música, una experiencia desde un lugar personal y contado lo que quiero contar a mi manera y buscando retomar la canción del rock y pop argentino con formato banda, me gustan mucho las canciones llevadas con batería, guitarras eléctricas sin instrumentos virtuales”, se sincera Loi.Lula al referirse al cambio de paradigma en la escena musical evalúa: “Me interesa mucho la ola de rockeras nuevas a lo Marilina Bertoldi o Barbi Recanati, me inspiran completamente”.Por último la compositora afirmó: “una de mis búsquedas es mixturar la textura del vintage con el audio moderno, el sonido de mi generación que es nítido y brillante, eso que llaman HD. Soy más de buscar la autenticidad que la perfección o la técnica, me interesa que las cosas tengan un sentimiento lo más crudo posible”.(Por Alelí Alegría Cuba)