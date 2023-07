El Consejo de la Magistratura busca cubrir nuevas vacantes de jueces en Santa Fe

El principal objetivo es cubrir nueve vacantes en la Justicia Penal santafesina, tanto en Santa Fe capital como en Rosario y otras ciudades de la provincia. (Foto Archivo)

Juzgados santafesinos

El Consejo no es el único organismo que interviene en el proceso para designar un juez: el Poder Ejecutivo tiene que elegir entre la terna de candidatos que arman los consejeros y el Senado debe dar el acuerdo final, según el mandato constitucional.

A días de las PASO, elintentará avanzar esta semana con concursos de magistrados claves para el sistema de Justicia como los, entre otros.El próximo miércoles está previsto que los consejeros mantengan una reunión de labor, preparatoria de las audiencias públicas para los concursos convocados.El mayor acento está puesto en el llamado para cubrir nueve vacantes en la Justicia Penal santafesina, tanto en Santa Fe capital como en Rosario y otras ciudades de la provincia.Uno de los pocos acuerdos que logró el Consejo desde su reforma por decisión de la Corte en diciembre de 2021, es queAsí, el concurso 494 convoca a postular para seis cargos de juez penal, con funciones de revisión, en las ciudades de Santa Fe y Rosario.En la misma línea, el 495 llama a concurso para dos cargos de juez penal, en este caso con funciones de ejecución de las penas, también para las ciudades de Rosario y Santa Fe.Además de los mencionados, el Consejo convoca a concurso para juez penal federal, con funciones de garantía,Desde que la Corte Suprema determinó que el Consejo era inconstitucional con 13 miembros y decidió llevarlos a 20 y tomar el control de la presidencia, prácticamente no logró elevar ternas de jueces al Poder Ejecutivo.A fines de abril pasado, y no sin dificultades, los 19 miembros del Consejo -falta un representante del Senado que no juró por el conflicto de poderes en torno a la representación- lograron aprobar ternas para cubrir vacantes en la Justicia Civil.se contrapuso con la ausencia de definiciones en concursos claves, políticamente sensibles, como el 461, que debe elevar los postulantes para reemplazar a los camaristas de traslado Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, o el 450 para ocupar los juzgados Criminal y Correccional Federal 6 y 11, en Comodoro Py.Al día de hoy,que consiste en un examen, una oposición de antecedentes profesionales y académicos y una entrevista personal.Los inscriptos deben ser abogados y, desde octubre del año pasado, deben presentar la constancia de capacitación en materia de perspectiva de género.En la Casa Rosada están pendientes de resolución 48 vacantes, mientras que en el Senado fracasó la semana pasada el intento de cerrar acuerdos para tratar 75 pliegos de candidatos a jueces y otros cargos de la justicia.