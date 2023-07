Asesinaron a su hijo en Palermo y ahora viven bajo las amenazas de allegados del presunto homicida

Una de las marchas que motorizó la familia para pedir justicia por el crimen de Martín./Foto: Redes Sociales.

El caso

La investigación

Los padres de Martín Sotomayor,en el barrio porteño de Palermo, aseguraron quey suelen cruzarse con él por el barrio, y denunciaron que recibieron reiteradas amenazas provenientes del entorno del acusado."Hoy por hoy lo que queremos es que nuestro hijo empiece a descansar en paz. Y la única forma es que haya Justicia., contó a Télam Juan Martín Sotomayor, quien realizó la entrevista junto a su esposa, Cristina Berto Méndez.Juan Martín y Cristina son los padres de Martín Sotomayor (40), quien fue asesinado en la madrugada del 7 de diciembre en un confuso episodio en el que quedó en medio de una riña entre dos grupos de vecinos del barrio de Palermo y cuyo juicio comenzará el próximo 19 de noviembre, según indicaron fuentes judiciales a esta agencia., en el mencionado barrio de la ciudad de Buenos Aires, con el motivo de celebrar una serie de cumpleaños que habían acontecido dentro del grupo familiar.Luego de la cena, pasadas las 2 de la mañana, dos de los cuatro hijos de Juan Martín y Cristina, Gastón y Sergio, salieron a cargar nafta a una estación de servicio cercana.Sin embargo,Ante esa situación, Martín (40), el hermano mayor de ambos, salió del domicilio para asistir a sus hermanos mientras eran golpeados y, en medio de la reyerta, el hombre de 40 años recibió una puñalada en el cuello."Cuando salgo a la calle para ver qué había pasado, veo la camioneta de los chicos a través del ventiluz. Los quisieron golpear a ellos y a mí. Mi hijo Martín estaba adentro, en el baño. Al escuchar todo, fue a ver qué pasaba para meter de nuevo a la casa a sus hermanos. Lo veo agarrándose el cuello con sangre. Lo busco, se me cae y veo que le habían dado una puñalada. Realmente es algo para lo que todavía no tenemos una explicación lógica ", resumió el papá de la víctima.Como consecuencia de esa herida de arma blanca,"Mis hijos trataron de hablar con los vecinos para que se presenten a declarar. La policía no hizo su trabajo. Detuvo a los participantes de la riña, pero después los dejó ir. Sabemos cómo empezó la pelea pero no cómo terminó", indicó el papá de Martín Sotomayor.Al respecto,, sobre las cuales señaló que "es evidente que uno de los chicos que participaba de la pelea salió de una casa con algo oculto entre sus brazos"."Un minuto después, se ve que vuelve corriendo a su casa con ese mismo bulto. Fue justo cuando mi hijo apareció apuñalado. Hubo testigos que lo vieron con cuchillos", expresó convencido el hombre.En la investigación intervino la fiscal de instrucción Marcela Sánchez, quien imputó por el "homicidio en riña" a Hugo Guillermo Fabián Manqueo, tras identificarlo como el supuesto agresor de Sotomayor.A su vez,que habían participado de la pelea y que escaparon del lugar en un auto Volvo 350 negro.Unas semanas después al asesinato del hombre de 40 años, la investigación cambió su calificación a "homicidio simple" -que contempla entre 8 y 25 años de prisión según el Código Penal-, aunque que se estableció que Manqueo espere el debate en libertad, el cual comenzará el próximo 19 de noviembre y estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 10 porteño, presidido por el Alejandro Noceti Achával.Sobre este punto, e"Hay un montón de condimentos que hacen imposible que el imputado llegue en libertad a este juicio", opinó el representante legal de los familiares de la víctima.Al respecto,"Se recibieron amenazas. Tiraban papeles diciendo que la 'cortáramos' porque íbamos a ver las consecuencias. Le mandaban a mi esposo mensajes como emojis de cuchillos. Mis hijos tuvieron que poner un alambrado por las amenazas. Estamos preocupados. Yo ya perdí un hijo y no quiero perder a ninguno más", aseguró Berto Méndez.En ese sentido, la mujer continuó: "Nos vivimos cruzando con él. Mis hijos lo ven constantemente. Imaginate lo que es verlo ahí: siempre es bronca, odio e ira. Nos duele porque se robó la vida de nuestro hijo y lo vemos paseando como si nada. Te lo cruzás en el supermercado".Además, la mamá de Martín hizo mención a una mujer que fue testigo y cambió su declaración ante las autoridades judiciales: "Hay una chica que declaró haber visto el hecho, pero tiempo después cambió su declaración y dijo no haber visto nada. No sé cómo la habrán amenazado, esa es una testigo clave que tendrá que decir la verdad de una vez durante el juicio".Por otro lado,"Mi esposo tuvo un problema de salud muy grave. La enfermedad innombrable. Yo tuve una contractura nerviosa. Me quedé sin movimiento en los brazos, no podía ponerme derecha. Mi hijo Sergio estuvo muy mal de ánimo. Él era carne y uña con su hermano, eran inseparables. Tratamos de sacarla adelante. Luchamos y la peleamos", cerró.Finalmente, Cristina recordó con nostalgia a su hijo: "Martín era el mayor. Era la mano derecha de la familia, el compinche de sus hermanos, el amigo de su papá, el compañero de su mamá. Era el guía de los hermanos. Sus hermanos confiaban mucho en él. Él era todo y se perdió".