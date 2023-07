Hallaron al perro del empresario descuartizado y analizan su chip para saber dónde estuvo

Lechuga y Kupper, inseparables. (Foto IG)

Tranquilo pero desorientado

El perro fue hallado en Lugano 1 y 2. Foto: Facebook

Depresión y ansiedad

Macabro hallazgo

Kupper siempre aparecía en las redes junto a Pérez Algaba. (Foto IG)

La mascota del empresario Fernando Pérez Algaba, cuyo cuerpo apareció descuartizado adentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, fue entregada por un conocido de la víctima luego de que la publicaran en las redes sociales como perdida y los investigadores procuran establecer los lugares por dónde deambuló a través del análisis de un chip que posee el animal.Fuentes judiciales confirmaron a Télam que, fue entregado por un amigo de Pérez Algaba (41) en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora, luego de que una joven lo encontró el pasado viernes en el barrio porteño de Villa Lugano y lo publicó como perdido en las redes sociales.La mascota fue hallada cerca de las 19 en la plaza Sudamericana, conocida como “El Ombú”, ubicada sobre la avenida General Roca y Lisandro de la Torre, cercana al complejo de edificios de Villa Lugano 1 y 2 por Camila Abregu, una joven que caminaba por el lugar.Tras su publicación en distintos grupos de la red social Facebook de búsqueda de perros, un amigo del empresario asesinado lo reconoció y fue a buscarlo, para luego llevárselo hasta la zona de Pilar, donde reside., aseguró a Télam Abregu.Finalmente, el sábado fue entregado al personal de la DDI de Lomas de Zamora, donde el bulldog francés aguardará a que mañana se confirme a través de un chip que porta que sea el mismo que acompañaba al empresario, conocido como "Lechuga".Este análisis será clave para determinar los lugares por dónde anduvo la mascota en los últimos días, para así investigar si fueron sitios en los cuales estuvo junto al empresario, ya que su médico psiquiatra le había aconsejado al hombre de 41 años, quien se dedicaba a la compra y venta de autos de alta gama e inversiones en criptomonedas, viajar con un perro debido a que presentaba un cuadro depresivo y de ansiedad.En tanto, voceros judiciales indicaron el próximo martes se analizarán las muestras extraídas de las prendas y en la vivienda de Nicol Alma Chamorro, la mujer trans detenida en el marco de la causa por el homicidio de Pérez Algaba.“Estamos esperando una pericia que es una prueba fundamental, que dicen que son manchas hemáticas pero que Nicol afirmó que se tratan de manchas de tuco. Luego de esa prueba seguramente haremos que declare”, afirmó a esta agencia Marcelo Ponce, defensor de Chamorro.La investigación, a cargo del fiscal Marcelo Domínguez, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, continúa con declaraciones testimoniales de familiares y allegados a la víctima.La desaparición de Pérez Algaba fue denunciada por la dueña del departamento que alquilaba, quien el 19 de julio último, al no tener noticias suyas no recibir respuesta a sus mensajes -ya que ese día se vencía el contrato de locación temporal-, decidió acudir a la policía.El pasado domingo, tras un aviso de unos niños que jugaban en la zona, se halló una valija roja con las extremidades superiores e inferiores del empresario en el Arroyo del Rey, de Ingeniero Budge, mientras que días después se encontraron su torso y su cabeza, ésta última en el interior de una mochila, en el mismo arroyo.Los voceros dijeron que de autopsia surgió que Pérez Algaba fue ejecutado de dos disparos por la espalda y que fue descuartizado tras su muerte y que también presentaba en la espalda una lesión cortante post mortem, añadieron las fuentes.Luego de certificarse que los restos pertenecían a Pérez Algaba, los pesquisas apresaron a Chamorro, quien fue la última persona que tuvo en su poder la valija donde estaban las extremidades seccionadas.A esa persona se llegó en base al testimonio de sus hermanos, cuyos documentos estaban en la valija junto a los restos.También fue hallada una camioneta Range Rover Evoque , modelo 2012 de color blanca y que estaba a nombre de la empresa Antártida Compañía Argentina de Seguros S.A., era una de las pertenencias clave que los investigadores procuraban hallar en el marco de la causa.Es que, según la principal sospecha de los pesquisas, Pérez Algaba pudo haber sido abordado por los asesinos cuando usaba ese rodado.Los investigadores aún trabajan para localizar el teléfono celular del empresario, que no estaba entre sus pertenencias encontradas en el domicilio que habitaba.