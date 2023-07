Rescataron a siete víctimas de explotación laboral en establecimientos rurales

Tras la presentación de la denuncia, la justicia ordenó el allanamiento, lo que permitió el rescate de las presuntas víctimas.

La(AFIP) presentó ante la justicia una denuncia que permitió el rescate de siete personas que presuntamente eran víctimas deende laLa presentación fue realizada a través de la(Dgseso) tras detectar que estas personas "vivían en condiciones precarias y que, pese a realizar jornadas laborales prolongadas, cobraban sumas hasta un 50% inferiores al salario mínimo, vital y móvil”, señalaron en un comunicado.De manera previa,, que arrojaron indicios sobre la existencia dey los resultados dieron lugar a tres operativos presenciales de relevamiento de personal en los que participaron agentes de la AFIP, del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y del Renatre.A través de las acciones de fiscalización y control “se comprobó que los trabajadores tenían una antigüedad laboral en los campos mayor a los diez años, y un promedio de edad que en su mayoría superaba los 55 años” en tanto que las viviendas en donde habitaban no cumplían con la ley de trabajo agrario, ya que estaban construidas con materiales precarios, y no contaban con sanitarios adecuados, agua caliente, ni cocina.También, según indicaron desde AFIP.Como resultado del proceso de entrevistas realizadas a los trabajadores, surgió que habrían llegado hace más de una década en busca de un empleo en la provincia., con el agregado de que lo pagado, en algunos casos, no llegaban a la mitad del salario mínimo, vital y móvil, a pesar de que las jornadas laborales eran prolongadas y extenuantes, explicaron y agregaron que “”.y presentó una ampliación de la misma ante el juzgado federal de Lomas de Zamora, en un escrito en que solicitaban la intervención del Programa Nacional de Rescate así como también la reparación del daño hacia las víctimas.Tras la presentación de la denuncia, la justicia ordenó el allanamiento, lo que permitió el rescate de las presuntas víctimas.