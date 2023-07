Nuevo récord de vacaciones de invierno: más de 5,5 millones de personas movilizadas

Salta, uno de los lugares más visitados. /Foto: Nicolás Varvara.

Bariloche. /Foto: Eugenia Neme.

Los visitantes, provincia por provincia

Mar del Plata. /Foto: Diego Izquierdo.

, lo que constituyó un nuevo récord para esta fecha y superó las expectativas del sector.Según información del Ministerio de Turismo,, quey un impacto económico de más de 400 millones de dólares.Las provincias de Salta, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca y San Juan y la ciudad de Buenos Aires fueron los distritos que tuvieron mayor nivel de ocupación, mientras que Bariloche, San Martín de los Andes, Ushuaia, Mendoza, Tandil, ciudad de Salta e Iguazú fueron los destinos más elegidos., un 15% más que el mismo periodo en 2019 y proyecta para todo julio más de 1.2 millones de pasajeros transportados, lo que representa un incremento del 10% en comparación con 2019.Según las estimaciones realizadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante las tres semanas de temporada hubo un gasto de 410.633 millones de pesos y se movilizaron un 6% más de personas que en 2022 y un 8% más que en 2019, cuando la actividad no estaba condicionada por la pandemia.En este marco, el ministro de Turismo, Matías Lammens, destacó:De la mano de PreViaje conseguimos que este año no haya temporada baja y de la mano de la llegada masiva de turistas extranjeros, que están superando las cifras de la prepandemia, redondeamos unas vacaciones de invierno históricas"."El turismo se transformó en uno de los grandes motores del crecimiento y de la creación de empleos en todos los rincones de nuestro país. Como sostiene el ministro Serio Massa, el turismo está llamado a ser una de las turbinas de desarrollo para nuestra economía en los próximos años", agregó Lammens.En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Gustavo Hani, indicó:se confirman con un movimiento turístico que superó incluso las expectativas en muchos de los destinos argentinos"."Una temporada muy exitosa con movimiento no solo de turismo interno sino también con una gran presencia de turistas internacionales en todo el país. Empezamos a prepararnos ahora para impulsar el desarrollo de la industria turística el resto del año, con grandes expectativas puestas en el anuncio de una nueva edición de PreViaje que brinde otro gran impulso al sector", añadió.De acuerdo a los datos del; en tanto Termas de Río Hondo tuvo un 92% de ocupación en hoteles de 4 y 5 estrellas y 80% en las 3 estrellas, mientras que Santiago del Estero llegó a un 95%.tuvo una ocupación del 90% de la mano de la Fiesta Nacional del Poncho. Los turistas que visitaron la provincia norteña gastaron 1.700 millones de pesos y se registraron 120 mil pernoctes en el destino.Eny se movilizaron 15 mil millones de pesos. Iguazú, su destino icónico, tuvo una ocupación del 96%. Corrientes tuvo un 86% de ocupación y la capital correntina se erigió como uno de los principales portales de acceso a la provincia y estuvo con capacidad colmada en diferentes momentos del mes, al igual que otros municipios como Itatí, San Miguel, Carlos Pellegrini, Gobernador Virasoro, Mercedes e Ituzaingó.Los destinos devolvieron a ser una de las grandes atracciones del país con sus principales destinos como Federación, Gualeguaychú y Colón con una ocupación superior al 80%. La provincia, un 12% extranjeros (en su enorme mayoría uruguayos) con un movimiento económico de 18 mil millones de pesos.volvió a ser una de las grandes sorpresas, como lo fue en los últimos fines de semana largo en los que tuvo las cifras más altas de ocupación, y durante la temporada de invierno siempre superó el 90% de ocupación con picos de 95%.también tuvo una gran temporada, con 350 mil turistas, un 20% más que en 2022. La ocupación promedio durante las tres semanas fue del 85%.Entre los destinos serranos,tuvo un 84% de ocupación y Villa Carlos Paz alrededor del 75%, a la vez que el destino más elegido de la provincia de Buenos Aires fue Tandil, que tuvo un 89% de ocupación.En la Costa atlántica, un destino que habitualmente no es tan elegido durante el invierno, Mar del Plata promedió un 50% con el arribo de 360 mil turistas, superando cifras de 2022; en tanto Villa Gesell se destacó en la región con un 65% (10% más que en 2022).Latuvo cerca del 80% de ocupación, con un movimiento de 500 mil turistas. En ese marco, se sintió muy fuerte la llegada de brasileños, chilenos y uruguayos.En Neuquén, de la mano de sus centros de esquí tanto San Martín de los Andes como Villa La Angostura tuvieron una ocupación del 85%. A la provincia llegaron 80 mil turistas y gastaron 15 mil millones de pesos.volvió a ser la gran estrella de los destinos turísticos nacionales con un 95% de ocupación durante toda la temporada. La ciudad rionegrina tuvo 350 mil turistas con un impacto económico de cerca de 15 mil millones de pesos., con su centro de esquí La Hoya, tuvo un 75% de ocupación (12% más que en 2022).El Calafate, un destino que no es típico de invierno, tuvo un 85% de ocupación para su oferta hotelera, marcando un récord para esta fecha; y Ushuaia tuvo una gran temporada con una ocupación del 85%.