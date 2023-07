Orlando City le ganó a Santos de México en el final y será rival de Messi y el Inter Miami

Orlando City superó este sábado por 3-2 a Santos Laguna y será el próximo rival del Inter Miami, de Lionel Messi y Gerardo Martino en los 16vos. de final de la denominada Leagues Cup de fútbol de la Concacaf (Confederación Centro y Norteamericana de fútbol), que nuclea a equipos estadounidenses y mexicanos.En el Exploria Stadium de la ciudad de Orlando, el equipo mexicano se puso en ventaja a los 41m. de la primera etapa, a través de una conquista del defensor Raúl López.Orlando City, que es dirigido por el técnico colombiano Oscar Pareja, estableció la igualdad por intermedio de Duncan McGuire (Pt. 44m.) y sacó ventaja apenas comenzado el complemento con una anotación del uruguayo Mauricio Pereyra (St. 1m.).Santos Laguna, que contó con el concurso del mediapunta cordobés Juan Francisco Brunetta (ex Godoy Cruz de Mendoza), empató 2-2, con un tanto del colombiano Harold Preciado (St. 13m.).Y en tiempo de descuento, el mediocampista peruano Wilder Cartagena (ex Godoy Cruz), le dio el triunfo al conjunto de la penínsulade la Florida.De esta manera habrá clásico regional entre Inter Miami, que ganó el grupo Sur 3 de la competencia, y Orlando City, que terminó primero en el Sur 2. Se jugará en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale este miércoles 2 de agosto, en horario a definir.Por su lado, el también campeón del mundo en Qatar 2022, el bonaerense Thiago Almada marcó el único tanto del empate 1-1 de su equipo, Atlanta United, ante Cruz Azul de México, que se impuso por 5-4 en la tanda de los penales y lo eliminó del certamen, por obtener ese punto adicional.El exdelantero de Vélez Sarsfield estableció la igualdad definitiva para la escuadra estadounidense del Estado de Georgia, a los 29m. del segundo tiempo.En el equipo mexicano había abierto la cuenta el brasileño Moisés (Pt. 20m.), tras una asistencia del argentino Rodolfo Rotondi (ex Defensa y Justicia).