Milei insistió con la idea de vender YPF y Aerolíneas Argentinas

"YPF tiene que ser privatizada, como Aerolíneas. Tienen una cantidad exorbitante de puestos políticos" / Foto: archivo Camila Godoy.

El diputado nacional y precandidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, sostuvo este sábado que las empresas “YPF y Aerolíneas Argentinas tienen que ser privatizadas", y añadió que "nada de lo que se haga desde el Estado" puede ser considerado como "eficiente", durante unaque encabezó en Mar del Plata."YPF tiene que ser privatizada, como Aerolíneas. Tienen una cantidad exorbitante de puestos políticos. Eso no funciona así. No funciona el modelo de los kirchneristas, ni tampoco el de Juntos por el Cambio (JxC). Nada de lo que haga el Estado puede ser eficiente", afirmó Milei, según un comunicado partidario.El dirigente, principal armadora del espacio, y realizó una caminata por la Plaza del Agua donde recibió el respaldo de sus adherentes."Somos la única opción para poner de pie a la Argentina. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Todos los otros son socios. No se pueden esperar resultados distintos si hacemos siempre lo mismo. Los únicos que queremos hacer un cambio de 180 grados en Argentina somos nosotros", remarcóEl precandidato ultraderechista aseguró que LLA es la "única" fuerza que posee "un programa económico consistente para que Argentina convierta en potencia en un lapso de 35 a 50 años"."Estamos dispuestos a hacer todas las reformas necesarias y pagar los costos políticos que sean necesarios. Somos los únicos que estamos dispuestos a sembrar las semillas del árbol del cual no vamos a disfrutar la sombra", puntualizó.