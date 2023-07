Katopodis: "La obra pública no es variable de ajuste"

"Lo que va a resolver la inflación es que tengamos una economía en marcha y que trabajemos como lo hace Massa con responsabilidad" / Foto: archivo Diego Levy.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó este sábado el Gobierno nacional aspira a "completar en los próximos seis meses la ejecución del presupuesto" de su cartera tras el acuerdo alcanzado esta semana con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que para el Ejecutivo "la obra pública no es una variable de ajuste".“Venimos ejecutando el 50 % del presupuesto en la obra pública, y por supuesto, tenemos mucha expectativa en completar en estos seis meses lo que nos queda proyectado. Es un reflejo de que la obra pública no se frena ni es variable de ajuste.”, afirmó Katopodis en declaraciones a la radio AM 750.El funcionario aseguró que, "a pesar del contexto inflacionario, no hay una sola obra pública que se haya frenado, y afirmó que el sector es "uno de los activos que puede mostrar el gobierno"."En estos casi cuatro años de gestión, hemos ejecutado más de 6.500 proyectos.Ellos proponen una Argentina con más ajuste, menos industria, menos educación pública y menos derechos”, remarcó el ministro.En ese sentido, Katopodis consideró que los dirigentes de“quieren explicarnos que entre los 70 años para atrás y los cuatro años de nuestro gobierno no pasó nada, pero estuvo el gobierno de Mauricio Macri".En cuanto a las propuestas que se sostienen desde los distintos espacios opositores de la derecha, Katopodis consideró que existen similitudes entre las ideas que sostiene el diputado nacionaly las políticas que implementó Macri en su gestión.Creen que la sociedad se puede bancar más ajuste y la verdad es que no. La sociedad no puede admitir más sacrificios. Es el peronismo el que va a sacar a la Argentina adelante. Lo de la oposición ya sabemos que es ajuste y recorte del gasto”, precisó KatopodisPor último, reflexionó: “No es a los garrotazos ni a los hachazos, ni con slogans de campaña que vamos a resolver los problemas del país"."Lo que va a resolver la inflación es que tengamos una economía en marcha y que trabajemos como lo hacecon mucha seriedad y con mucha responsabilidad todos los días. Eso nos va a permitir ir acomodando la inflación a la baja y, en paralelo, con distintas medidas y decisiones que fortalezcan el ingreso”, concluyó.