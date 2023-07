Grabois: Si ganamos "hackeamos la matrix"

Juan Grabois, precandidato de UxP en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA / Foto: Prensa

"Una cosa es ser pragmático y otra es ser fanático del pragmatismo de malos resultados", expresó y convocó a dar lugar a "un nueva generación con una vieja política"

El precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Juan Grabois, llamó a votar la lista que encabeza para "", al exponeren un encuentro con estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales."¿Quién dijo que no vamos a ganar?.. Ahora, si nosotros hacemos una buena elección, aunque perdamos,, a las políticas públicas, incluso las negociaciones viles que se hacen a nivel internacional y es lo que realmente les molesta", aseguró Grabois según un comunicado de prensa.Grabois, quien habló ante estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, aseguró que hay que tener "una muy buena elección, para ponerles un límite" e impulsar el "programa de tierra, techo y trabajo" y "garantizar" que a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "no la tocan"."El lunes vamos a pagar con yuanes, con lo que podamos rascar de cualquier lado. Vamos a pagar con lo que no tenemos porqueporque los muchachos del staff se tienen que tomar vacaciones. ¡Literal!", criticó.Según Grabois se firmó "reducción de la masa salarial", lo que consideró como "peor que un ajuste", porque implica que se "paguen menos sueldos"."Se plantea el ajuste fiscal con metas que implican ajuste en educación, en salud y en jubilaciones. Esto es así, no hay que mentirle a la gente. Se podría decir `no se pudo` pero no te lo dicen. Eso es no defender a los laburantes", completó.Ofelia Fernández, por su parte, llamó a"Entendiendo a la nueva como la quey lo que dicen los medios de comunicación, y a la vieja como. La mejor campaña posible es una en la que cada militante es candidato", remarcó."Es mucho más atractivo que discutas sinceramente lo que querés hacer que un rap con emojis", advirtió.