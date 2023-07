Cientos de miles de israelíes siguen resistiendo la reforma judicial de Netanyahu

La protesta en la ciudad capital de Tel Aviv / Foto: AFP

Carteles contra Netanyahu durante la protesta / Foto: AFP

La Policía respondió con la apertura de una investigación por un presunto delito de incitación a la violencia, insultos a un funcionario público y difamación.

Cláusula clave

La reforma tiene por objeto aumentar el poder de los funcionarios elegidos sobre el de los magistrados.

Más de 200.000 personas salieron este sábado a las calles de las principales ciudades israelíes, en la trigésima semana consecutiva de protestas, después de la aprobación el lunes de unade la ley, queEl canal local TV13, que citó a la consultora Crowd Solutions, cifró, mientras otras decenas de miles protestaron en otras ciudades y pueblos de todo el país."Hemos llegado al final de una semana conmovedora en la que finalmente se han quitado todas las máscaras", dijo la profesora, a los manifestantes en Tel Aviv, y se comprometió a mantener las marchas."Si el gobierno no entra en razón,", expresó, por su parte, el exgobernador del Banco de Israel Jacob Frenkel, que instó a la coalición de Gobierno, conformada por partidos de ultraderecha y ultraortodoxos, a detener el proceso.Durante las movilizaciones en Tel Aviv, manifestantes llevaron carteles con fotografías tomadas en marchas previas y nombres de policías que aseguran se extralimitaron en el uso de la fuerza, informó la prensa israelí.El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, denunció una "campaña, obra de anarquistas, para avergonzar e incitar a la violencia que tiene como objetivo a los heroicos policías de Tel Aviv, que protegen a la gente cada semana para aplicar la ley y mantener el orden público".La Asociación por los Derechos Civiles de Israel, dado que "no hay base para acosar a los manifestantes por mostrar pancartas que dicen la verdad" y pidió que se terminen "los episodios de brutal y sádica violencia policial".A unos 25 kilómetros del Tel Aviv, durante una movilización en Rosh Ayin, el líder del partido Unidad Nacional,"Realmente creo que ustedes también serán parte de la solución, porque esto lo resolveremos juntos, con todos los ciudadanos de Israel. En primer lugar, nos aseguraremos de que la democracia no sufra ningún daño y, después, acordaremos la forma de continuar juntos", declaró Gantz.La reforma judicial de Netanyahu,, sumó el lunes pasado un nuevo capítulo, cuando el Parlamento aprobó una cláusula clave que buscapara intervenir en decisiones del Gobierno.El texto, centrado en la cláusula de "razonabilidad" que", fue aprobado por los, frente a los 56 miembros de la oposición.Las autoridades ay que el cambio es necesario para garantizar un mejorLos críticosal eliminar los controles y equilibrios sobre el Ejecutivo.