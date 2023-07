40 robots y sus creadores participaron de la segunda edición de "Asimov Cup" del ITBA

Foto: Cris Sille.

Niños, adolescentes y adultos, rodean la alfombra roja que contiene el ring de la categoría "Sumo" donde se enfrentan cuerpo a cuerpo dos robots, al igual que en la "Minisumo", donde las reglas básicas son similares, pero con limitaciones en aspectos como ancho y peso de los robots

Foto: Cris Sille.

Foto: Cris Sille.

"Tengo más potencia", "yo soy más rápido pero el tuyo tiene más fuerza", se escucha mientras aguarda el grupo arrancar la competencia. Esta categoría que se sumó en esta nueva edición, fue de las que más espectadores atrajo

Foto: Cris Sille.

Foto: Cris Sille.

Foto: Cris Sille.

Con 40 robots inscriptos, estudiantes de nivel secundario, universitarios y aficionados participaron este sábado de la segunda edición de "Asimov Cup", la competencia abierta de robótica, organizada por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), en su sede en el barrio porteño de Parque Patricios.El torneo creado por la organización estudiantil IEEE ITBA (Institute of Electrical and Electronics Engineers, por sus siglas en inglés) del ITBA, contó con cuatro categorías que se realizaron en forma simultánea y de manera independiente.Los 50 competidores desarrollaron con anterioridad sus robots, contando con una homologación, es decir, una verificación previa que asegura el cumplimiento de los requisitos de tamaño y peso dispuestos por reglamento."Repetimos la competencia este año, porque es un evento que nos resultó muy bueno. La gran diferencia es que agregamos una cuarta categoría que es la cancha de fútbol", explicó Agustín Gullino, presidente de la IEEE ITBA."En general es un robot por equipo porque son trabajos de desarrollo, que toman tiempo, pero es lindo hacerlo grupalmente", mencionó y detalló que algunos "lo hacen como hobby familiar y participan los padres y los hijos", además "estamos seguros que el que compite una vez vuelve y va a volver el año que viene".Niños, adolescentes y adultos, rodean la alfombra roja que contiene el ring de la categoría "Sumo" donde se enfrentan cuerpo a cuerpo dos robots, al igual que en la "Minisumo", donde las reglas básicas son similares, pero con limitaciones en aspectos como ancho y peso de los robots.Antes de cada "lucha", los competidores de estas categorías se saludan y disponen a sus robots en el piso, luego se alejan y se indica el comienzo del round. Se impone el que logra el objetivo de sacar a su rival del círculo, otro pierde alguna pieza como una rueda, mientras que otros permanecen inmóviles o girando, los aplausos cierran cada partida.Elio Paes (52), ingeniero electrónico, viajó desde la ciudad bonaerense de San Nicolás, junto a sus dos hijos Nicolás y Ramiro quienes son técnicos electrónicos y han confeccionado ocho robots para la competencia."Crespin", "D-10", "Coraje" son algunos de los nombres de sus creaciones de casi siete meses de trabajo."Son totalmente autónomos o sea tienen que detectar dónde está el rival y no caerse del tatami -el ring donde se compite- buscarlo y tratar de empujarlo a través de sensores", explicó Paes y comentó que luego de la competencia del año pasado se unieron a participar de la Liga Nacional de Robótica Argentina.Sentados de rodillas y bajo plena concentración y risas, tres niños hacen jugar al fútbol a los robots Nenos, construidos por impresoras 3D por el grupo de Educación Urbana."Tengo más potencia", "yo soy más rápido pero el tuyo tiene más fuerza", se escucha mientras aguarda el grupo arrancar la competencia. Esta categoría que se sumó en esta nueva edición, fue de las que más espectadores atrajo."Se manejan por medio de sensores Bluetooth que se conectan directamente al celular, y por medio de una aplicación que se llama RC Controller que solamente los pueden instalar los celulares Android los manejas", contó a esta agencia Ailen Díaz (19), una de las 5 integrantes del equipo que diseñó a los "Nenos", estos robots que ya tienen una vida de tres años, a través de pilas recargables.En tanto, en las carreras, dos robots recorren dos circuitos de iguales características al mismo tiempo, siguiendo una línea blanca sobre un fondo negro.Del barrio porteño de Caballito, Florencia Garrillo (18) junto a Santiago Rappetti (17), estudiantes del último año de la secundaria de mecatrónica (mecánica y electrónica) de la Escuela ORT con sede en Almagro, junto con otros amigos, confeccionaron un robot de carreras llamado "Gallito", que realiza dos vueltas por la pista en 24 segundos."Ya habíamos venido el año pasado, y llegamos a cuartos de final, pero se nos quemó el robot pero fue una linda experiencia porque nunca habíamos armado uno", comentó Florencia Garrillo en diálogo con Télam.Por su parte, Santiago Rappetti dijo que "es proceso de prueba, error y aprender", donde "te vas perfeccionando, y vas pensando qué tenemos que ponerle, qué motores usar, cómo distribuir también el peso, y de ahí empezamos a diseñar el circuito, que es la base de todo el robot".