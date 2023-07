Creen que el joven que mató a la madre de su amigo estaba "obsesionado" y que lo "planeó"

Lugar del femicidio: calles Belgrano y Guerrico, zona conocida como Conventillo García, de Luis Beltrán, en Río Negro / Foto: Google Maps.

El lunes hubo una marcha de más de 2.500 personas que pidieron justicia y el miércoles los restos fueron inhumados en el cementerio local

Familiares de Marisa Colimán, la mujer de 44 años que el domingo último fue asesinada de 35 puñaladas en su vivienda de la localidad rionegrina de Luis Beltrán, creen que el joven detenido con prisión preventiva por el femicidio estaba "obsesionado" con la víctima y que el ataque fue "planeado".Por el caso, este martes fue, un joven formoseño que era amigo de Oscar Kuhn (18), uno de los cinco hijos de la víctima, al que también atacó a puñaladas tras cometer el crimen."Lo recontraplaneó (al femicidio) porque cuando sale de la casa de la novia le dice que se va a cargar nafta, pero llega a la casa de Marisa y deja la moto escondida detrás de un desagüe y pasa caminando por el frente del negocio nuestro que está a cincuenta metros. Ahí queda", contó, sobre el hecho ocurrido alrededor de las 2.30 de la madrugada del domingo 23 de julio."Es muy injusto todo", dijo Carlos Ortíz, quien aportó a la Justicia las imágenes de la cámara de seguridad de su comercio que compromete al único acusado. "Ella era una chica re pila, limpiaba casas, siempre se manejó sola, nunca molestó a nadie, tenía una sonrisa siempre", recordó en diálogo con Télam.Las imágenes de la cámara de seguridad fueron incorporadas al expediente y en la primera de ellas se lo ve a Medina llegar a la vivienda a las 2.21, en la esquina de las calles Belgrano y Guerrico, de la zona conocida como Conventillo García, de Luis Beltrán, en el Valle del Medio de Río Negro.Según el hermano de Colimán, al tocar la puerta de la vivienda, Medina "le pidió a Oscar permiso para quedarse a dormir en la casa de ellos" y el muchacho le dijo "tirá un colchón en el piso y quedate", mientras la mamá dormía.En ese momento, Medina le dijo de "tomar una cerveza" y el sobrino de Carlos le indicó que le diera "la moto" para ir a comprar un envase, pero el acusado le respondió que no la había llevado."La tenía escondida como a 200 metros a la moto, o sea lo tenía planeado todo esto", aseguró el hermano de Marisa.Ante esa situación, Oscar se fue en bicicleta a comprar la bebida a las 2.34 y regresó a las 2.45.En ese lapso de unos 10 minutos, para la fiscal Analía Álvarez el agresor cometió el asesinato de Colimán luego de trabar la puerta con un tronco desde adentro para intentar abusar sexualmente de ella, "al punto de bajarle hasta media pierna las dos calzas que ella tenía puesta".Según las fuentes, el agresor utilizó uny la atacó sobre la cama, tras lo cual la mujer intentó escapar de la vivienda pero una vez afuera recibió más puñaladas que le provocaron la muerte."Le metió. Cuando llega mi sobrino empieza a llamarlo y él lo ataca directamente, le dio cinco puñaladas en la cabeza, le corta los dedos, mi sobrino alcanza a escapar porque le mordió una tetilla y fue a pedir ayuda a la estación de servicio Puma que está a 50 metros", relató Carlos.En las imágenes de lasin remera, como si se la hubiese colocado en un brazo al sufrir alguna herida, y a las 2.59 llegó la Policía luego de que Oscar solicitó auxilio."Primero detienen a mi sobrino porque cuando llegó a la casa encuentra a su mamá tirada, el chico lo ataca a él y pelean y se llenan de sangre porque le hace varios cortes. Va a pedir ayuda a la estación de servicio y la Policía se lo lleva", resaltó su tío, y añadió: "A Oscar lo llevaron a curar pero no fueron graves las heridas, durante el día declaró tres veces y siempre dijo lo mismo, mientras que Medina cambió el relato hasta que en la última confesó".Previamente,"El chico vivía en mi barrio que se llama Agustín Tosco, mi hermano tiene una empresa y hacía un año que trabajaba ahí. También salía con una parienta nuestra y era amigo de mi sobrino", sostuvo sobre la relación del detenido con su familia.Carlos añadió que"Nunca nos enteramos de nada, ahora van ay nos van a caer muchas fichas para ver si hubo una relación intermedia, que sinceramente yo creería que no porque mi hermana tenía pareja", consideró.Tras el hecho, el lunes hubo una marcha de más de 2.500 personas que pidieron justicia y el miércoles los restos fueron inhumados en el cementerio local."Estamos un poco más tranquilos porque está descansando en paz. Ahora a esperar el juicio, tenemos que estar tranquilos y tenemos que ayudar a los cinco hijos de Marisa", concluyó su hermano.