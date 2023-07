Massa intensifica recorridas junto a referentes locales haciendo foco en la seguridad

Las actividades territoriales concentrarán la agenda de Massa. Foto: Piren Ptasik

En la recta final de la campaña de cara a las PASO del 13 de agosto, el ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, intensificará las actividades en el conurbano bonaerense y diferentes provincias con recorridas de cercanía y también en actos acompañado por gobernadores, intendentes o referentes locales de UxP, donde incluirá como ejes de su discurso la defensa del trabajo y la industria al igual que la problemática de la seguridad. Sin abandonar los spots y la lucha por difundir las propuestas en las redes con un perfil amigable a los más jóvenes y a los desencantados de la política, el equipo de campaña de "Massa Presidente", que se reúne en el búnker de la calle Bartolomé Mitre a una cuadra de la Casa Rosada, definió que hasta el viernes 11, fecha de inicio de la veda, el precandidato tendrá "una agenda agitada con varios encuentros y recorridas de cercanía con la gente", como propone el consultor externo nacido en Barcelona Antoni Gutiérrez Rubí.Ante las distintas miradas de los especialistas en comunicación de cada espacio que componen el frente oficialista, se impuso el asesor catalán y esta semana ya se pudo observar a Massa más cercano a los gobernadores peronistas con un gira federal por San Juan, La Rioja y Tucumán, como también respecto a los intendentes del GBA, con visitas a varios distritos de forma espontánea.Uno de los puntos a reforzar que han marcado desde el centro de campaña son, justamente, las actividades territoriales como recorridas por centros comerciales, visitas a centros de jubilados o clubes de barrio, participación en encuentros con trabajadores y hasta el formato de la mítica caravana utilizada décadas atrás por los exmandatarios Carlos Menem y Eduardo Duhalde pero que con el paso del tiempo se fue dejando de hacer.Para este sábado estaba programada una caravana por el populoso municipio de La Matanza, bastión histórico del justicialismo , pero cuando faltaban horas para su realización se decidió postergarla -quizá una semana, otra opción es después de las PASO- por pedido del propio Massa.Eltitular de Hacienda y precandidato presidencial decidió permanecer todo el sábado en Tucumán para encabezar un acto en la localidad de Banda del Río Salí, en respuesta a una invitación de la dirigencia del peronismo local.En ese acto, Massa llamó a "ir a votar" en las primarias de agosto "para defender a la patria y no volver al pasado".“Desde Tucumán, donde se declaró la Independencia en 1816, venimos a decirles a los argentinos que viene el tiempo de buscar una nueva independencia que es, otra vez, la independencia económica porque ellos (la oposición) nos llevaron otra vez al Fondo, pero nosotros vamos a sacar del fondo a la Argentina; vamos a pagar lo que debemos; vamos a ser soberanos y vamos a elegir el destino de Nación que queremos ”, remarcó Massa.En un predio colmado por miles de militantes, Massa fue el encargado de cerrar el acto donde además participaron su compañero de fórmula el jefe de Gabinete Agustín Rossi; el ministro del Interior y precandidato senador nacional, Eduardo "Wado" de Pedro, el gobernador Juan Manzur; el mandatario electo Osvaldo Jaldo; y el triunviro de la CGT, Héctor Daer, junto a otros dirigentes del oficialismo provincial.Este acto en Tucumán y la concentración del viernes en el Superdomo de La Rioja se constituyeron así en el debut de las convocatorias multitudinarias en la campaña de UxP, ya que hasta ahora la coalición había optado por presentaciones de carácter institucional con anuncios de medidas o diálogos "intimistas" en visitas no anunciadas previamente.En paralelo a los actos con miles o decenas de miles, Massa tiene previsto continuar las recorridas por la provincia de Buenos Aires junto al gobernador Axel Kicillof, quien buscará su reelección y con quien compartirá recorridas por partidos del conurbano y del interior bonaerense.Durante estos actos coordinados con los referentes territoriales a través del jefe de campaña, el ministro de Pedro, Massa enarbolará en su discurso uno de los emblemas de su gestión al frente del municipio bonaerense de Tigre: la seguridad.Con el hándicap de ya haberlo hecho cuando fue intendente, el precandidato a la Presidencia tendrá un mensaje sobre la lucha contra la inseguridad para rivalizar con la precandidata y ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullirch.Semanas atrás, Massa ya se había referido a este tema al recordar que cuando empezó en Tigre con la instalación de cámaras de seguridad, el centro de monitoreo, la policía local, el centro de comando unificado con un teléfono único y la iluminación LED "todos se burlaban" y en la actualidad, décadas más tarde, "lo implementan todos".En ese sentido, este miércoles Massa visitó una empresa de colectivos en el distrito bonaerense de Almirante Brown y en la reunión con los choferes señaló: "La seguridad es una prioridad. Vamos a defenderla".La intención, según su equipo de colaboradores, es mostrarse como "un anticipado o pionero en temas de seguridad", cuando ese tipo de medidas todavía eran resistidas por varios sectores del propio peronismo; además, otro dato a remarcar será que las estadísticas reflejan que con esas innovaciones "en Tigre bajó el delito".En este doble rol de precandidato y ministro de Economía, Massa estará también en el centro de la escena con un tema no menor para la situación económica y social del país: la negociación con el FMI.Este viernes, el ministro pudo concretar un anuncio que se había convertido en una clave que en caso de quedar pendiente podría haber opacado el resto de la campaña: en simultáneo con el organismo, Massa y el Fondo anunciaron que se alcanzó el acuerdo técnico para reformular el programa vigente, lo que permitirá que el país reciba un desembolso de US$ 7.500 millones.Con este tipo de intervenciones, en el marco de una agenda hiperactiva que parece no detenerse nunca y que su equipo se encarga de hacer visible, el precandidato busca retomar cierta impronta de Néstor Kirchner al mostrarse como "un gestionador que se hace cargo de los problemas y que busca soluciones, los resuelve", destacan en su comando de campaña.Además, desde la mesa "Massa Presidente" sostienen que en la recta final de la campaña será de "gran importancia poder vincular el acuerdo con el Fondo con la problemática de la falta de dólares y su impacto en la suba de precios, esto será beneficioso en la lucha contra la inflación".En ese punto, Massa insistirá con que "este Gobierno se hizo cargo de la toma de deuda irresponsable que hizo la gestión de Mauricio Macri" y enfatizará que Juntos por el Cambio, la coalición opositora que busca llegar otra vez al Ejecutivo, "es el pasado y sus propuestas son recetas del neoliberalismo que ya se han implementado y que en la Argentina fracasaron".