Ferroviarios británicos paralizan el servicio en huelga contra despidos y por subas salariales

Segundo sábado de paro ferroviario. / Foto: AFP.

por segundo sábado consecutivo la mitad del servicio de trenes del Reino Unido, para reclamar contra el recorte de puestos de trabajo, así como una suba en los salarios y mejores condiciones laborales.El Gobierno instó al sindicato a presentar a sus afiliados la oferta de 13% de aumento propuesta en negociaciones previas, pero el gremio RMT, que convocó la medida de fuerza, dijo que esperan a ser convocados para dialogar primero sobre el fin de los despidos para luego debatir los salarios, informó la cadena de noticias BBC.Al ser consultado sobre cuando terminará la huelga, el secretario general de RMT, Mick Lynch, dijo: "No lo sabemos.El sindicalista dijo que los trabajadores no tuvieron un aumento salarial durante cuatro años, pero que el problema "más apremiante" eran los despidos."Hay muchos problemas con los que lidiar, pero se pueden resolver con bastante sensatez si llegan a la mesa de diálogo con buena voluntad", expresó.Desde la firma Rail Delivery Group, que representa a las 14 compañías ferroviarias paralizadas, lamentaron que el gremio no acepte la oferta elevada por el Gobierno.del RMT y es una verdadera lástima que la oferta que les hicimos por valor del 13% en términos de aumento salarial para los peor pagados no se haya presentado a sus afiliados, lo que habría puesto fin a este conflicto laboral", expresó el vocero de la empresa, Josh Coe.Asimismo, un vocero del Ministerio de Transporte dijo que el Gobierno se reunió con los sindicatos ferroviarios y ofreció mejoras: "Los líderes sindicales deberían presentar estas ofertas justas y razonables a sus miembros para que esta disputa pueda ser resuelta".Pero el secretario general adjunto principal de RMT, Eddie Dempsey, dijo que el sindicato ya había realizado una "consulta masiva" con sus miembros sobre la oferta: "Nos dieron su opinión de que querían rechazar la oferta y ver una mejor". Por lo tanto,La huelga ocurre en medio de las vacaciones de verano boreal, por lo que afecta a miles de viajeros. Si la situación no cambia, RMT podría programar nuevas huelgas hasta noviembre, mes en el que se renovarán las autoridades sindicales.En tanto,, sin cumplir horas extras, lo que también afectará a los servicios.