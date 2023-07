"Encontrar un nieto es un triunfo sobre la negativa que aún existe en cierto sector social"

Foto: Cris Sille.

Celebran la restitución del nieto 133, hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, anunciada hoy por la asociación Abuelas de Plaza de Mayo pic.twitter.com/5BLB6xX0TC — Agencia Télam (@AgenciaTelam) July 28, 2023

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,, aseguró este sábado que la recuperación de la identidad del nieto número 133 esy afirmó que desde esa entidad seguirán "luchando" para encontrar a las personas que nacieron bajo cautiverio durante la última dictadura cívico militar."Estamos con el corazón agrandado de satisfacción porque encontrar un nieto para nosotros es una bendición, es un triunfo sobre esa negativa que aún existe en cierto sector social.", indicó Carlotto en declaraciones para Radio Splendid.Además, agregó que las Abuelas seguirán "luchando por los que faltan" para que "no inventen una represión escondida en la democracia".La asociación Abuelas de Plaza de Mayo anunció el viernes la restitución de la identidad del nieto 133 y reveló que se trata del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, nieto de Nélida Navajas, figura emblemática que supo integran esta entidad.La persona que pudo conocer su verdadera identidad en estos días gracias al trabajo que reailza Abuelas,“El joven se encuentra con una familia completa, con una historia familiar tremenda y con el amor de la búsqueda. El hermano de él (Miguel "Tano" Santucho) está permanentemente con nosotros colaborando con la búsqueda de todos”, remarcó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.Sobre el encuentro con su familia, Carlotto destacó quey que "se querían fundir uno con otro de alegría"."El padre (Julio Santucho) estaba con una templanza enorme, no todos los encuentros son iguales, algunos tienen algo de distinto por la vida que han llevado los familiares. A (el nieto 133)".Finalmente, Carlotto aseguró que“Hay medios que viven en otro planeta, creen que ocultando vamos a corregir los errores. Hay una negación de cosas que suceden y de esto que ha sucedido y que no tiene que volver a pasar”, concluyó.