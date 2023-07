Unión Africana da 15 días a los militares de Níger para poner fin al golpe de Estado

General Omar Abdourahmane Tchiani. / Foto: AFP.

La Unión Africana (UA)al autoproclamado líder de Níger para restaurar el orden constitucional, tras el golpe de Estado que propinó el miércoles pasado, mientras que la Unión Europea (UE) anunció la suspensión inmediata de su cooperación con ese país del centro de África tras resaltar que no "reconoce ni reconocerá" a sus nuevas autoridades.En un comunicado emitido tras una reunión de emergencia, el organismo panafricanoe instó a los militares al mando del jefe de la Guardia Presidencial de Níger y autoproclamado nuevo líder del país, el general Omar Abdourahmane Tchiani, a regresar a los cuarteles "de manera incondicional".Asimismo, pidió la liberación "inmediata" del presidente Mohamed Bazoum, detenido desde la asonada, y resaltó que si no se respetan sus derechos fundamentales, su Consejo de Seguridad tomará "todas las medidas que sean necesarias, entre ellas de carácter punitivo".En la misma línea, el máximo responsable diplomático de la UE,sobre cooperación de seguridad con Níger, así como su apoyo presupuestario al país africano."Este ataque inaceptable a la integridad de las instituciones republicanas de Níger no dejará de tener consecuencias para la asociación y la cooperación entre la Unión Europea y Níger en todos los aspectos", afirmó.Por todo ello, Borrell anunció el cese de la cooperación en materia de seguridad y de todo apoyo presupuestario al país africano, "de manera indefinida y con efecto inmediato".En su declaración, dijo quey recordó que el presidente Bazoum fue elegido democráticamente y, por lo tanto, "sigue siendo el único presidente legítimo de Níger", según recogió la agencia de noticias Europa Press.Por ello, pidió la liberación "incondicional y sin demora" del mandatario y responsabilizó a los golpistas "de su seguridad y la de su familia".En su declaración, el responsable diplomático del bloque europeo reiteró sus "llamamientos muy claros para el pleno y completo restablecimiento, sin demora, del orden constitucional".Borrell agregó que, en coordinación con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, continuará este fin de semana los numerosos contactos que ya están en marcha para lograr este resultado y se declarará listo para apoyar cualquier decisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), incluida la adopción de sanciones.