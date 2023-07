Los All Blacks, campeones tras arrollar a Australia

Los All Blacks campeones. / Foto: AFP.

Los All Blacks y su sana costumbre: levantar el trofeo del #RugbyChampionship. Nueva Zelanda ganó su cuarto torneo consecutivo (el décimo en la historia). 🏆🥇🇳🇿#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/u6k5qVOSZw — ScrumRugby (@ScrumESPN) July 29, 2023

, los All Blacks,este sábadopor segundo año consecutivoEl encuentro, válido por la tercera y última fecha del certamen, se jugó en el estadio Melbourne Cricket Ground, Australia, y los neozelandeses marcaron diferencias desde el inicio para ganar el primer tiempo por 19 a 7.Los All Blacks, sin haber mostrado un juego demasiado vistoso pero con una defensa durísima y gran facilidad para anotar, se coronaron campeones del Rugby Championship por décima vez en forma invicta, ya que en sus anteriores partidos habían superado de Los Pumas por 41 a 12 y a Sudáfrica por 35 a 20.El seleccionado neozelandés, principal candidato al título en el Mundial de Rugby que se jugará en Francia en septiembre próximo, finalizaron primeros cuando aún resta completarse la tercera y última fecha con el partido que jugarán desde las 12.05 en Johannesburgo Los Pumas ante el local Sudáfrica.Ese partido adquiere una gran importancia para Los Pumas, ya que pese a no tener chances en el certamen lo usarán como banco de pruebas porque se trata de uno de los tres que le restan antes del debut en la Copa del Mundo que será frente a Inglaterra, el 9 de septiembre en Stade Vélodrome de Marsella.Luego de su partido en Johannesburgo, Los Pumas volverán a jugar con Sudáfrica un test match el 5 de agosto en la cancha de Vélez Sarsfield y luego afrontarán otro frente a España, el 26 de agosto en Madrid.