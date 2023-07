Un candidato de Guatemala denuncia una "campaña del miedo" contra su partido

Candidato presidencial del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo. Foto: AFP.

El candidato presidencial del Movimiento Semilla,puesta en marcha para desprestigiar a su formación de cara a la segunda vuelta de las elecciones guatemaltecas, previstas para el 20 de agosto."Lo que pasa es que para el 25 de junio se dieron cuenta de que Semilla había llegado a la segunda vuelta.porque se dieron cuenta que había llegado una opción sobre la que no tenían ninguna capacidad de control", afirmó el dirigente en una conferencia de prensa brindada la noche del viernes y reproducida por el medio local Prensa Libre."Recurrieron a lo único que les queda, que es", para hacer creer que el partido defiende "el aborto, el matrimonio igualitario o que busca prohibir la libertad de culto, despojo a la propiedad privada o implantar el comunismo"."Entonces la gente escucha lo que se dice y empiezan a tener miedo. Lo único que les queda es recurrir a la campaña del miedo, tratar de que la gente no vote por Semilla por el miedo", argumentó, citado por la agencia de noticias Europa Press.En ese sentido, Arévalo rechazó estas afirmaciones. "Vamos a repetirlo muy claramente: no, no somos comunistas, respetamos la propiedad privada, queremos un país responsable y una economía de la competencia"., combate a la corrupción, apoyo a mujeres y mejoras en la infraestructura vial del país.En las elecciones de junio pasado, Arévalo -hijo del expresidente reformista Juan José Arévalo (1945-51)-, alcanzó 11,77%, mientras que la ex primera dama Sandra Torres -exesposa del exmandatario Álvaro Colom- del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) sumó 15,86% de los votos.Distintas fuerzas, pero el Tribunal Superior Electoral (TSE) ratificó su validez.Desde entonces, la Fiscalía desarrolló una serie de acciones que fueron criticadas desde la sociedad civil y la comunidad internacional, ya que trató de suspender judicialmente a Semilla y registros del Tribunal Supremo Electoral y la sede de la formación política.Debido a estas tensiones, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llegará el lunes a Guatemala.La semana pasada,en el que solicitaba a las instituciones del Estado garantías para la realización de la segunda vuelta, luego de que se realizara el segundo allanamiento a su sede para detener a la presidenta del cuerpo, Irma Palencia, y otra requisa al Movimiento Semilla por supuestas irregularidades en la inscripción de afiliados para su creación en 2017.