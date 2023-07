Feletti aseguró que el acuerdo con el FMI permite "establecer un sendero sostenido del programa"

El economista Roberto Feletti aseguró que la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciada "permite establecer un sendero sostenido del programa financiero argentino (...), le da previsibilidad".En diálogo con Radio Nacional,"Esta reconducción del acuerdo original implica que el Fondo reconoce el impacto de la sequía y permite cumplir con el organismo sin perder reservas, con un aporte extraordinario en agosto y noviembre de u$s 7.500 millones".Según el secretario administrativo del Senado de la Provincia de Buenos Aires, coordinador de un grupo de economistas de Unión por la Patria, el Gobierno busca transitar este "escenario adverso" para "sostener el nivel de actividad económica, que no se produzca una caída en el nivel de actividad -y consecuentemente en el empleo- y, por otro lado, que no haya un salto cambiario abrupto"., resaltó.Según Feletti,"El acuerdo le permite intervenir al gobierno en el mercado cambiario y eso va a permitir, a partir de la mayor estabilidad del tipo de cambio, producto de la previsibilidad del programa financiero, que los agentes económicos empiecen a tomar decisiones más ordenadamente", agregó.Y completó: