Katopodis afirmó que "Argentina tiene futuro" al lanzar la mesa "Massa Presidente"

Katopodis: "Nosotros no queremos eliminarlos a ellos" / Foto: Sebastián Granata.

Con @SergioMassa de presidente #Rosario va a estar más segura. Es un dirigente que va hacer un esfuerzo extra para la seguridad en todo el país porque tiene la seriedad, experiencia y capacidad para trabajar convocando a todos los sectores.



Hoy fuimos a Rosario a trabajar con… pic.twitter.com/Z1xTUDuFoJ — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) July 28, 2023

Foto: Sebastián Granata.

Germán Martínez: "Se juega mucho más que una elección primaria, se juega el liderazgo que viene en términos políticos y de Estado en la argentina" / Foto: Sebastián Granata.

Florencia Carignano también participó del acto de UxP / Foto: Sebastián Granata.

El ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis, consideró este viernes que los precandidatos de Juntos por el Cambio (JxC) "quieren que la Argentina vote angustiada y enojada", al encabezar el lanzamiento de la mesa " Massa Presidente" de Santa Fe, durante una actividad de campaña realizada en la ciudad de Rosario."Nosotros no queremos eliminarlos a ellos, queremos ganarles las elecciones porque les causaron mucho dolor a todos los argentinos, porque cargaron de angustia, hace muy poquito, la vida de cada uno", aseguró Katopodis durante un acto realizado en la tarde de este viernes en el Club Central Córdoba de Rosario.El ministro de Obras Públicas señaló también que "ellos no se pelean por las candidaturas" sino que "se pelean todos los días por ver quién aplica el ajuste más brutal, quien se parece más a (el expresidente Mauricio) Macri".Del acto de lanzamiento de la mesa "Massa Presidente", entre otros.Por la mañana, una presentación similar se realizó en la ciudad de Santa Fe con el lanzamiento de la mesa de los departamentos centro-norte provincial, con miras a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias PASO del próximo 13 de agosto.Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos (FdT) en Diputados, Martínez, señaló que "el pueblo argentino va a ir a votar Presidente, y nosotros tenemos que ayudarlo a que mire lo que está en juego".En esa línea, recordó que "siempre decimos que puede haber muchos candidatos, pero dos modelos, el que nosotros representamos es de producción, trabajo, educación y salud pública, obra de infraestructura, inclusión social, ciencia y tecnología, y el otro proyecto, que tiene muchas expresiones distintas, pero quiere básicamente un país para pocos"."El 13 de agosto se juega mucho más que una elección primaria, se juega el liderazgo que viene en términos políticos y de Estado en la argentina", afirmó Martínez.El ministro de Transporte y precandidato a diputado nacional, Giuliano, destacó por su parte que el peronismo "ha tenido como estrategia la unidad"."Eso es lo que significa laen el ámbito nacional" y agregó que la lista de precandidatos a diputados que integra "ofrece a la sociedad diálogo y consenso".Mientas que "vemos del otro lado una posición muy dura, muy dirigida al pasado y a cosas que la Argentina ya padeció como fue el gobierno de la Alianza y el de (Mauricio) Macri"."Nada le conviene más a Santa Fe que un proyecto productivo", afirmó el ministro.El senador Lewandowski, candidato a gobernador en las elecciones generales santafesinas del 10 de septiembre, sostuvo que "esto es un trabajo en conjunto, nadie se salva solo, y necesitamos de los jefes comunales, de los intendentes, que gane nuestra lista de diputados nacionales y provinciales"."Cuando hay unidad de concepción, hay unidad de acción. Tenemos el mismo proyecto, estamos hablando de lo mismo: si a Santa Fe le va bien en la producción pero no tiene correlato en la política nacional vamos a ver, como años atrás, cómo nuestras fábricas cierran y nuestros trabajadores pierden el empleo", puntualizó.