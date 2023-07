El Gobierno reconoció a mujeres argentinas electas en espacios de relevancia internacional

Andrea Pochak y Celeste Saulo / Foto: Twitter.

💜 Frida Armas Pfirter, electa Jueza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. @APochak , nueva integrante de la @CIDH. Celesta Saulo, flamante Secretaria General de la @WMO . ¡Felicitaciones, compañeras! — Ayelén Mazzina (@AyelenMazzina) July 28, 2023

El Gobierno reconoció a Frida Armas Pfirter, Andrea Pochak y Celeste Saulo, tres mujeres argentinas electas en espacios de relevancia internacional, como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Secretaria General de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, se informó oficialmente., destacó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad,, durante la ceremonia realizada este jueves en el Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería.Allí fueron reconocidas Armas Pfirter, electa Jueza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar; Pochak, electa para la Comisión Internacional de Derechos Humanos; y Saulo, electa Secretaria General de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU.En su discurso, Mazzina evaluó que el logro de esas tres mujeres argentinas "fue gracias a un trabajo colectivo, porque".Desde esa perspectiva, la funcionaria dijo "no es producto del azar" que esto suceda "a 40 años de la democracia" y con "un Gobierno nacional y popular que nos permitió avanzar en materia de derechos humanos y de igualdad"."Sabemos que no vamos a dejar de luchar para que entren todas las compañeras en los espacios que tenemos que ocupar. Este es el camino y la lucha tiene que ser con todas", completó.A su turno, el secretario de Relaciones Exteriores,, quien transmitió el saludo del canciller Santiago Cafiero, ponderó los avances logrados en la Argentina en materia de igualdad de género, traducidos en distintas leyes."En la Argentina a veces no nos damos cuenta de los pasos gigantes que vamos dando en materia de política interna y eso tiene un reflejo directo en política exterior", sostuvo y mencionó la presentación por parte del Ejecutivo del proyecto de Ley para lay la aprobación de laTambién hizo referencia a lay la "implementación de políticas públicas transformadoras, como lo son la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, lo que tiene su respectivo plan nacional y tiene programas nacionales".En ese sentido, recalcó el compromiso de la Cancillería en promover condiciones deEntre otras medidas, nombró la regeneración de la Dirección de la Mujer que había sido disuelta, la creación del Fogene "para tener la atención debida a lo que es el sistema de respuesta a las situaciones de género y sin duda la reciente creación de la Representante Especial para la Política Exterior Feminista, que es transversal".En ese contexto y dirigiéndose a Pfirter, Pochak y Saulo, sostuvo: "estas tres mujeres fueron reconocidas en el trabajo específico en votaciones que se hicieron en la región, destacando lo que ellas valían".Por su parte, la Representante especial para la Política Exterior Feminista,, recordó que en marzo de 2023, Naciones Unidas "estimó que se necesitarían 300 años para alcanzar la igualdad de género", para luego plantear que "si las mujeres seguimos excluidas o subrepresentadas en los espacios de decisión es probable que se requieran más siglos aún"."Por ello, es un desafío ético y un gesto de lucidez pasar a la acción", remarcó y expresó su deseo de que los roles Pfirter, Pochak y Saulo en el ámbito internacional "sean un punto de inflexión para que más mujeres accedan a espacios internacionales de decisión porque sentimos y sabemos que si estamos nosotras, el mundo se transforma".La actividad de la que participó la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, contó además con un panel encabezado por el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona; la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Cecilia Meirovich y la directora general de Asuntos Ambientales, Corina Lehmann.