Contundente respaldo de ministros de Salud de todo el país a la gestión de Vizzotti en la pandemia

Firmantes del comunicado

Un agradecimiento especial a ministros y ministras de todas las jurisdicciones y de diferentes colores políticos que, en el Consejo Federal de Salud, unánimemente rechazaron la publicación de esta noticia falsa, que no refleja en nada lo sucedido. pic.twitter.com/NUpqpFjBYd — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) July 28, 2023

Los ministros y ministras de los 24 distritos del país defendieron este viernes la gestión de la titular de la cartera sanitaria nacional, Carla Vizzotti, durante la pandemia de coronavirus y señalaron que se trabajó con "empatía, teniendo en cuenta el dolor que generaba cada situación", en respuesta a interpretaciones periodísticas sobre el acompañamiento y despedida de personas internadas en grave estado por la Covid-19.y teniendo en cuenta el dolor que generaba cada situación", expresó un comunicado firmado por los ministros de las 23 provincias y de CABA, cuya cartera está en manos de Fernán Quiroz.En un comunicado conjunto, además, las máximas autoridades sanitarias del país expresaron declararon que. "Sepan que siempre estuvieron presentes en nuestras decisiones", dijeron.En la mañana de este viernes, el Ministerio de Salud de la Nación aseguró que esa cartera "no hizo ni hace autorizaciones de visitas" a pacientes y desacreditó informaciones periodísticas que dieron cuenta del caso de una mujer que había podido visitar a su marido, internado con Covid-19 en un centro asistencial, poco antes de su fallecimiento.En el marco del, que se realiza en la ciudad de Salta, los responsables de las carteras de Salud provinciales reconocieron "la labor de Vizzotti y el rol del Ministerio de Salud de la Nación durante la pandemia de COVID-19", además de destacar "el trabajo conjunto y federal con los ministerios de cada una de las jurisdicciones"."Consideramos necesario aclarar que, a medida que la situación lo permitía y se contaban con los recursos necesarios, se desarrollaron lospara poder dar respuesta al pedido de acompañar a los seres queridos; esos protocolos ya estaban en marcha desde principios del mes de agosto de 2020, por ese motivo no es pertinente hablar de autorizaciones", enfatiza el texto.Las autoridades agregaron que "en la crisis sanitaria más importante de la historia se trabajó en forma coordinada para conseguir todos los recursos posibles, definiendo en forma consensuada cada paso a adoptar".También dedicaron un párrafo para subrayar su "reconocimiento al compromiso de miles de trabajadores y trabajadoras que a lo largo y ancho de todo el país dieron y continúan dando todo su esfuerzo y hasta sus vidas para cuidar a cada una de las personas que habitan la Argentina".Por último, el COFESA llamó a la sociedad a "defender los acuerdos más básicos de solidaridad sobre los que queremos construir un país en el que se defienda el rol del Estado para proteger el derecho a la salud de todos y todas".En el documento están las firmas de Nicolás Kreplak (Buenos Aires); Manuel Avila (Catamarca); Carolina Centeno (Chaco); Miryam Monasterolo (Chubut); Quirós (CABA); Gabriela Barbás (Córdoba); Ricardo Cardozo (Corrientes); Sonia Velázquez (Entre Ríos) y Aníbal Gómez (Formosa).También suscribieron Gustavo Bouhid (Jujuy); Mario Kohan (La Pampa); Juan Carlos Vergara (La Rioja); Ana María Nada (Mendoza); Oscar Alarcón (Misiones); Andrea Peve (Neuquén); Fabián Zgaib (Río Negro); Federico Mangione (Salta); Alejandra Venerando (San Juan); Cristian Niño (San Luis); Claudio García (Santa Cruz); Sonia Martorano (Santa Fe) y Natividad Nassi (Santiago del Estero).Se remarcó que el 30 de agosto de 2020, "en consenso federal, se emitió el Decreto 714/2020 que "modificó condiciones sobre el aislamiento social, preventivo y obligatorio" y también sobre el "distanciamiento social, preventivo y obligatorio"."Luego dede las jurisdicciones se oficializó para todo el territorio nacional, mediante dicho Decreto, algo que ya ocurría en instituciones y jurisdicciones: el acompañamiento familiar durante la internación de pacientes en sus últimos días de vida, con diagnóstico COVID-19 o de cualquier otra enfermedad o padecimiento", acotó.De hecho -advirtió la cartera- "el 10 de agosto de 2020 el Ministerio ya tenía publicado en su web un documento con recomendaciones para el acompañamiento en los últimos días de pacientes terminales, elaborado por el propio Foro de Sociedades Científicas Argentinas, de Organizaciones de la Sociedad Civil y de Universidades, ante el cual se realizó el balance de gestión"."Para ese momento, cada institución, a través de sus autoridades, analizando cada caso particular, otorgaba autorización y generaba el protocolo", explicó.Pidió recordar que"A mediados de 2020 esa situación ya se había resuelto por gestión del Ministerio de Salud, y, por eso, las instituciones ya generaban autorizaciones para visitas con protocolos", completó.