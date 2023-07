Una argentina murió en vuelo mientras regresaba al país desde Barcelona

Los médicos a bordo no lograron salvarle la vida a la pasajera.

Una mujer argentina murió este viernes mientras viajaba desde Barcelona a Buenos Aires, confirmaron a Télam fuentes aeroportuarias.La mujer, de 45 años y cuya identidad no fue divulgada, se descompensó dos horas antes de aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza y de inmediato fue atendida por el personal de la aerolínea y dos médicos que viajaban con el pasaje, pero pese a los esfuerzos de los facultativos, que le realizaron maniobras de reanimación durante una hora y media, llegó a tierra ya sin signos vitales.La pasajera y su hija habían salido a las 20,15 desde el aeropuerto El Prat, y tenían previsto su arribo a Ezeiza a las 10.Pero cuando el avión sobrevolaba Brasil, la mujer empezó a tener un ataque de pánico con sudoración, dificultades para respirar y pérdida del conocimiento, según indicaron las fuentes.Una integrante de la tripulación advirtió lo que sucedía y comenzó las asistencias primarias, mientras se convocaba la presencia de algún médico entre los pasajeros. Dos profesionales respondieron a la convocatoria y asistieron a la mujer durante una hora y media, pero no lograron evitar su fallecimiento.Las fuentes señalaron que el comandante de la aeronave avisó a la Torre de Control de Ezeiza, unos 40 minutos antes de aterrizar, que venían con un óbito (persona fallecida), a los efectos de anticipar la instrumentación de los protocolos previstos para estos casos.Una vez en tierra, intervino el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el servicio médico del Aeropuerto, donde se constató que la mujer ya no presentaba signos vitales.El fallecimiento de esta pasajera se suma a otro caso similar ocurrido este mes en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que iba con destino a Resistencia, Chaco, donde un niño de dos años que padecía leucemia, se descompensó en pleno vuelo y murió al llegar el avión al Aeroparque metropolitano.