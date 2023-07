“No hay democracia sin medios públicos”

Foto: Alelí Alegría Cuba.

Lisandro Leiva, director del documental.

El director Lisandro Leiva, creador del documental “En el Medio” junto a Mariano Torres que muestra las condiciones laborales de trabajadores que padecen la precarización y el vaciamiento de medios de comunicación argentinos como las cooperativas: Daniel Castelo y Jonatan Heguier Infonews, Belauza por Tiempo Argentino, Alelí Alegría Cuba por la agencia estatal de noticias Télam y Francisco Scarzella por la asociación sin fines de lucro FM La Patriada y Guillermo Tagliaferri por el Grupo Clarín.Tras, el periodista que presentó el largometraje en los festivales de Buenos Aires (FIDBA), “Miradas Diversas” de Caracas y el de Soberanía Audiovisual, aseguró:Leiva contó cómo comenzó el proyecto: “con Mariano trabajamos en un documental sobre psicopatías, muchas veces a los psicópatas se los busca en la sección de policiales pero se los encuentra también en la de economía, política o entre empresarios. Hasta que llegamos a los que vaciaban medios como Sergio Spolsky con. Estos tipos están muy insertados en la sociedad, se sientan en mesas importantes y se les da mucha financiación y pauta, ese es un tema que se aborda mucho en el documental porque sentimos que hay una falencia del estado en el control sobre el uso que los medios le dan a esos fondos o de cómo se manejan con sus trabajadores”.Sobre la etapa inicial de filmación recordó: “los primeros trabajadores que visitamos fueron a los de Infonews, en la etapa de resistencia, uno de los protagonistas es Jonatan Eguier y se van viendo sus cambios físicos. La situación de un desempleado se nota en el cuerpo y en el ánimo. Hay historias de compañeros que murieron de depresión y cáncer después de haber sido despedidos. Ahí nos dimos cuenta que había algo grande que contar”.Al tiempo que analizó: “el debate del periodista militante ya quedó viejo, hasta los medios hegemónicos tuvieron que asumirlo y ya no sostienen el periodismo independiente. Todos hablamos desde ese lugar no se pueden extirpar las ideas. Los medios hegemónicos montan una persecución deliberada contra todo lo que no les sirve".Lisandro Leiva explicó: “Si bien empezamos a trabajar en el documental hace seis años el tema de sigue más vigente que nunca: el deterioro de nuestra profesión, el trabajador está con la autoestima muy baja, que un trabajador registrado sea pobre es que la reforma laboral ya se hizo., una verdadera debacle”.“Los trabajadores de prensa tenemos que volver a organizarnos para dar la batalla cultural que perdimos con la caída de la ley de medios, hay que afiliarse al sindicato. No hablo de utopías, hablo de algo palpable. Tenemos el caso de Télam donde hubo lucha y resultados”.