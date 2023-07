La autopsia determinó que el empresario fue asesinado por la espalda y a distancia

"Es totalmente inocente", dijo el abogado de la mujer detenida

Uno de los abogados que representa a la mujer detenida en el marco de la causa por el crimen y posterior descuartizamiento del empresario Fernando Pérez Algaba dijo que su asistida le aseguró que es "totalmente inocente" y que "no tuvo contacto con la valija" roja en la que se hallaron los restos de la víctima el pasado domingo en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.



Se trata del letrado Marcelo Ponce, quien junto a su colega Leonardo Cáceres, se entrevistaron esta tarde con la acusada Nicol Alma Chamorro, luego de que el primero de ellos se reuniera con el fiscal a cargo del expediente, Marcelo Domínguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora.



“La imputación que tiene es como partícipe necesario de un homicidio. Hemos tenido poca comunicación con ella, asumimos la defensa ayer y estamos yendo a hablar con ella para interiorizarnos de lo que está sucediendo”, dijo Ponce al canal C5N en la puerta de los tribunales lomenses.



El letrado explicó que en una primera comunicación telefónica de pocos minutos con Chamorro, esta le aseguró que "es totalmente inocente, que no tuvo contacto y que no recuerda nada de esa valija".



El defensor descartó también que la mujer haya conocido o tenido algún vínculo con el empresario asesinado, a quien apodaban "Lechuga".



Por la tarde, Ponce y Cáceres se reunieron personalmente con la detenida, a quien vieron “muy bien de ánimo”, a pesar de la situación que atraviesa.



“Ella estaba cocinando al momento del allanamiento y estaba manchada con tuco, no es sangre”, indicó Ponce sobre la supuesta sangre en su ropa cuando la apresaron en la casa de su hermana.



A su vez, el letrado adelantó que evalúan cuándo va a declarar Chamorro y que van a “a pedir su libertad”.



Por su parte, Cáceres contó que la detenida es una persona en situación de calle y estaba colaborando con un comedor de Lanús.



Además, el abogado negó que haya un video de ella con la valija y sostuvo que la idea de la defensa es que es ella declare “lo antes posible” para “demostrar su inocencia”.



“No entendió hasta hoy por qué está detenida”, aclaró Cáceres respecto de la razón por la que no declaró en la primera indagatoria ante el fiscal Domínguez.



Consultado sobre las razones por las que su defendida está detenida, el letrado recordó que se debió a que “la sindicación de un familiar que dijo que ella le había robado la valija en su momento” y que “había documentos de la familia en la valija”.



Y concluyó que la acusada “tiene las explicaciones correspondientes”, las cuales “tienen lógica”, para responder a esos motivos, aunque se excusó de brindar mayores detalles porque quiere que antes haga su descargo ante la justicia.