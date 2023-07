El Presidente analizó proyectos de integración con el gobernador de Río Grande do Sul

El Presidente analizó con el gobernador de Río Grande do Sul diversos proyectos de integración VER VIDEO

El presidente Alberto Fernández y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, analizaron este viernes con el gobernador del Estado brasileño de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, el crecimiento del comercio bilateral, la situación en los pasos fronterizos y la integración energética, en un encuentro que mantuvieron en la Casa de Gobierno, se informó oficialmente."Rio Grande do Sul es el primer destino de las exportaciones argentinas y son muchas las inversiones que hemos logrado en distintos sectores que han sido fruto de un trabajo muy intenso y coordinado", destacó Scioli en declaraciones realizadas el término del encuentro y dijo que eso apunta a "defender el trabajo argentino, traer inversiones y encontrar los puntos de interés común".Scioli puso en relieve las perspectivas del intercambio, a las que calificó como "extraordinarias por el impacto y la expectativa que genera en Brasil el Gasoducto Néstor Kirchner", y comentó que "en la segunda etapa de la licitación vamos a llamar a un encuentro de las principales empresas binacionales comprometidas con el sector".Dijo que hubo coincidencias con el gobernador Leite en "que, en este contexto de crisis de la globalización, es importante fortalecer la autonomía, la soberanía y la integración de los países".El gobernador de Rio Grande do Sul, por su parte, destacó los "puentes que pusimos como prioridad para desarrollar inversiones para los próximos años", y consideró que "el Gasoducto es muy importante para nuestra industria y defendemos que Brasil pueda participar activamente en el apoyo necesario para que se viabilicen los nuevos tramos que puedan traer el gas por medio de Uruguayana".En el encuentro se analizaron distintos proyectos para optimizar la conectividad a través de los pasos fronterizos, teniendo en cuenta que 18 municipios de Rio Grande do Sul tienen frontera con Argentina, entre Misiones y Corrientes.También abordaron la evolución de diversos proyectos orientados a fortalecer la integración en materia energética, entre los que se cuenta la posible construcción del gasoducto Uruguaiana-Porto Alegre.El Estado de Rio Grande do Sul representa el principal destino de las exportaciones argentinas a Brasil. En el primer semestre del año, la balanza bilateral registró un superávit de 697 millones de dólares para Argentina, se informó oficialmente.Participaron también del encuentro el jefe de Gabinete de Rio Grande do Sul, Artur Lemos; la ministra Camile Nemitz Filipozzi; el embajador de Brasil en la Argentina, Julio Bitelli; el procurador General del Estado, Eduardo Costa; el presidente de la Federación de Industrias del Estado de Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Petry, y los diputados Vilmar Zanchin y Frederico Antunes.