Marta Minujín en Brasil: "El próximo arte será con inteligencia artificial"

A los 80 años, la artista, con fanáticos que le piden fotos, le hacen regalos y le piden la fórmula para trascender en el arte mientras ella inauguró este viernes a toda pompa en lala mayor exposición, mientras recorría la muestra en San Pablo, Minujín, vestida con un clásico overol multicolor,, dijo penar por la deuda externa del país, defendió su condición de artista pop, rechazó el feminismo radical pero convocó a los varones a usar polleras y se mostró optimista con la inteligencia artificial aplicada al arte."Es terrible, pero. Por ejemplo, el próximo arte vendrá con alguien que diga quiero mezclar a Van Gogh con Rembrandt. ¿Con Minujín? Puede ser. Eso", dijo la porteña nacida en San Telmo en 1943."Marta Minujin Ao Vivo" se llama la muestra que es la primera panorámica de la artista en Brasil con más de 100 obras de 1963 hasta el presente, representando trabajos icónicos como El Batacazo, Galería Blanda y la gran novedad para su legión de fans brasileños, la videoinstalación llamada "Implosión" creada durante la pandemia y que dialoga con los colchones y almohadas multicolores de su producción inicial.Con sus gafas al estilo ray-ban espejadas, Minujín recorrió la Pinacoteca del estado de Sao Paulo como una estrella del pop seguida por brasileños de todas las edades que le pedían una foto, un autógrafo, un dibujo y le regalaban cuadernos con tapas psicodélicas reverenciando la escuela del Di Tella de Buenos Aires. Muchos se preguntaban cómo se decía en portugués "El Batacazo", una de sus obras íconos que fue rehecha para la muestra brasileña y que se había echado a perder en Nueva York hace más de 20 años.La instalación, que cuenta con un tobogán para los visitantes, muestra también a muñecos representando jugadores de rugby, subiendo las escaleras para encontrarse con playboys y cosmonautas para caer sobre el rostro de la actriz italiana Virna Lisi.En la Pinacoteca de San Pablo, los jugadores de rugby han sido sustituidos por futbolistas de Brasil y Argentina. El argentino fue llamado de 'Messi' por los trabajadores del museo, por obvias razones."Es un gran placer volver a Brasil después de tantas décadas", dijo la artista. Es que San Pablo para ella que vivió en París y Nueva York significa también un nexo con el resto de América Latina y la internacionalización de su arte argentino. En 1978 llevó la obra "Obelisco acostado" a la Bienal Latinoamericana de San Pablo y en 2023 la misma obra está en la ciudad mole de concreto de Brasil, como un puente de generaciones y de culturas."Es un gran placer que me hagan sentir así tan bien. Lo único que pienso es que les guste lo que hago", comentó a Télam y reivindicó que parte de su obra haya sido para repudiar a la dictadura militar, sobre todo a la censura y la persecución. "Yo hago arte desde mi lugar, lo porteño que yo hago es pop, es lunfardo. He vivido muchos años y entonces me encuentro con varias generaciones de personas a las que le gusta mi arte".Durante la presentación, analizó también sobre el actual momento de las luchas feministas y de minorías, teniendo en cuenta que es una artista de los años sesenta. "No me gusta el feminismo radical pero soy antimachista". Y propuso una solución: "así como las mujeres incorporamos los pantalones, es hora de que los hombres usen polleras". "La violencia contra la mujer continúa, pero me parece que la lucha es más mental que de cuerpo", definió.Se divirtió diciendo que usaba "dobles" en algunas presentaciones para evitar asistir y dijo que le gustaría hacer una instalación sobre el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con "sonrisas", el producto de exportación que según dijo identifica a los brasileños.Pero también recordó la performance hecha en Nueva York con Andy Warhol -que forma parte de la muestra- en la cual ella representa a un país latinoamericano pagando la deuda externa a Estados Unidos con choclos. Cuatro décadas después, palabras como deuda y FMI continúan en el lenguaje argentino cotidiano."Por más que haya litio, que haya gas, la tierra produciendo alimentos sigue siendo lo más primario pero bueno hay sequías, los economistas bloquean la salida de granos, hay impuestos a la exportación de granos, sería mejor eliminarlos, hay cada vez más impuestos", se quejó en clave argentina.Varias veces repitió que el "arte es un grito de guerra" y que desde pequeña en Buenos Aires le llamó la tención que el arte era contemplado y el público no tenía cómo interactuar con las obras."Todavía el arte no ha modificado la vida de la gente como debería modificarla, como en una época las religiones le dieron un camino a la gente", lamentó.La exposición que se puede visitar hasta el 24 de enero coincidirá con la Bienal de Sao Paulo que se realiza de se ptiembre a diciembre."Hacer una panorámica de Marta Minujin -dijo a Télam Ana María Maia, la curadora de la muestra- es una tarea para el hogar de cualquier museo brasileño que dialogue con el arte internacional y aproximar a Brasil con Argentina. Entendiendo que la cultura es un lugar donde actuar políticamente, contando los 60 años de obra de Marta".Para la curadora brasileña de la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo, Minujín desde el inicio de su carrera investigó las reacciones y emociones de la gente frente al arte. "Entendió el tránsito entre el arte y la comunicación", sostuvo la especialista en la obra de la argentina.