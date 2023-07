Antonio Najarro: "Al público argentino tengo que agradecerle de todo corazón por el apoyo"

La puesta tiene 14 intérpretes, música original y un vestuario creado especialmente para la ocasión / Foto: Prensa.

El reconocidopondrá fin, con tres funciones en el porteño Teatro Coliseo, a, un espectáculo de danza española con el que quiso volver al “legado” tradicional “pero presentándolo con la mayor actualidad”.La puesta asumida por un elenco de 14 intérpretes y sostenida por música original y por un vestuario creado para la ocasión buscaaunque, según especifica el mentor de “Querencia”, “sin la pretensión de innovar”.“En mis creaciones no fuerzo nada porque no estoy pensando en innovar sino en. Pongo el foco en esa esencia y es ella la que está presente en todo el espectáculo”, asegura Najarro durante una entrevista con Télam.Desde Santiago de Chile, donde con cuatro veladas construye la penúltima parada de la serie de presentaciones de, Najarro se apresta a volver a Buenos Aires paraEn la sala sita en Marcelo T. de Alvear 1125, el espectáculo con 11 cuadros sobre música original compuesta por Moisés Sánchez y grabada por la Orquesta de Extremadura, podrá verse el jueves 3 y viernes 4 de agosto a las 20.30 y el sábado 5 a las 21.30.La puesta incluye protagónicos aportes del vestuario diseñado por Yaiza Pinillos y de la iluminación escenográfica creada por Pau Fullana.El artista,, dio forma a esta nueva propuesta de su compañía (que originalmente creó en 2002 y ostenta otros cinco títulos) tras ocho años entre 2011 y 2019 de estar- Sin lugar a dudas el haber trabajado con el Ballet Nacional español me motivó a volver a nuestras tradiciones, a nuestras danzas. De hecho, con mi propia compañía privada, más bien hasta aquí había optado por las fusiones como lo demuestran desde los títulos los espectáculos “Tango Flamenco” (2002), “Flamencoriental” (2006), “Jazzing Flamenco” (2008), “Suite Sevilla” (2011) y “Alento” (2020), muchos de ellos con un quinteto de músicos liderado por el guitarrista argentino Fernando Egozcue. Al dirigir a nuestro Ballet Nacional sentí que tenía la responsabilidad de continuar con ese lenguaje tratando de adosarle excelencia y para que además del BNE haya otra referencia de la danza española.- Aunque el flamenco quizás sea la danza española más conocida internacionalmente, en “Querencia” también asumimos otras ricas escuelas, como la bolera, la estilizada y la del folclore. Todas ellas requieren de un dominio técnico tremendo como el que se le exige a cualquier bailarín clásico y en ella se encierra, además de un exponente artístico de la cultura de España, algo que remite a todas las danzas del mundo. En la danza española hay energía, expresión, dramatismo, romanticismo, y considero que versatilidad es la palabra que mejor la define.- El proceso de “Querencia” ha sido de aproximadamente dos años partiendo desde la composición a piano de Moisés Sánchez inspirada en grandes compositores pero desde un sello muy nuevo.- Sinceramente estoy un poco abrumado del éxito que hemos tenido en toda España y en Francia también. Y para el año que viene hay prevista una gira que llegará a China y Japón.- Al público argentino tengo que agradecerle de todo corazón por el apoyo y el cariño que sentí hace cinco años cuando fui con el BNE, y siento que “Querencia” es una gran manera de expresarle esa gratitud.- He tenido la gran suerte de poder estudiar y formarme con los más grandes de la danza española y por ello conozco perfectamente sus raíces, esa esencia está presente en todo el espectáculo y siempre se respetan la tradición y las bases.- Hemos trabajado para tener un circuito universal. Soy un creador que concibo que mis espectáculos tienen que ser comerciales con mayúsculas para que el público salga de ellos sintiendo algo diferente y con una emoción nueva en sus corazones.