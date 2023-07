Boca e Independiente cierran con un clásico su participación en Liga Profesional

Foto: Rubén Paratore (archivo).

Probables Formaciones

, que hilvanó tres victorias consecutivas en la Liga Profesional de Fútbol aunque su campaña estuvo lejos de la expectativas, visitará este sábado a, acosado por los malos resultados, en el clásico que propone la fecha 27, última del torneo.El encuentro se jugará a partir de las 17 en la cancha de Independiente, será arbitrado por Nicolás Ramírez y televisado por TNT Sports.(además está cerca de la zona de acceso a la Copa Libertadores) y mejoró su nivel de juego, eso se tradujo en tres triunfos seguidos, ante Huracán (1-0), Gimnasia y Esgrima La Plata (3-1) y Newell's Old Boys (2-1).Esa mejoría, y además se consagró campeón River, su eterno rival.Con ese panorama, Boca apostará por la Copa Libertadores y la llave de octavos de final que definirá con Nacional, con prioridad al primer cruce que será el miércoles próximo en Montevideo, mientras que la revancha está prevista para el miércoles 9 de agosto.Por esa razón, el DTplaneaba preservar a varios jugadores para la Copa, pero en la última práctica sorprendió y no serán tantas las bajas al margen de que tiene dos suspendidos (Guillermo "Pol" Fernández y Bruno Valdez).Los cambios en relación a la formación que venció a "Ñuls" por 2 a 1 serán cinco en total, con la sorpresa de la inclusión de Alan Varela pese a que está acordado su pase al Porto, de Portugal.Los cambios que hará Almirón en Avellaneda serán los siguientes: ingresarán Sergio "Chiquito" Romero, Alan Varela, Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Norberto Briasco, y saldrán Javier García, Bruno Valdez, Guillermo "Pol" Fernández (ambos suspendidos por acumulación de amonestaciones), Frank Fabra y Miguel Merentiel.Almirón cambiará de esquema para visitar a Independiente, dejará de lado la línea de cinco defensores que usó ante los rosarinos, y volverá a línea de cuatro.Por el lado de Independiente, con 28 puntos y una derrota en su última presentación en Tucumán ante el local Atlético (1-0), la campaña es muy floja,Es más, si Independiente no aprovecha este sábado las ventajas que le dará Boca con su formación alternativa para quedarse con un triunfo, es muy probable que el "Ruso" Zielinski sea despedido después del partido.En cuanto a la formación, regresará al equipo el uruguayo Edgar Elizalde tras cumplir una suspensión en lugar de Joaquín Lazo, el juvenil delantero Nicolás Vallejo por el lateral derecho Patricio Ostachuk, eso motivará que otro uruguayo, Baltasar Barcia, se retrasará del mediocampo a la defensa.Además, Zielinski ensayó en el lateral izquierdo con el veterano Damián Pérez en lugar de Ayrton Costa, quien no entrenó debido a un fuerte cuadro gripal.El DT de Independiente también había probado en la delantera al juvenil Santiago Salle, aunque finalmente optará por Vallejo.El historial del clásico es de 196 partidos y favorece a los "Xeneizes" con 73 victorias contra 65 de los "Diablos Rojos", mientras que empataron en 58 ocasiones.La última vez que jugaron en Avellaneda fue el 26 de febrero de 2022 por la Copa de la Liga y empataron 2 a 2 con goles de Gastón Togni y Alan Soñora para Independiente, y de Darío Benedetto en dos oportunidades para Boca.El último triunfo de Boca en Avellaneda fue el 2 de diciembre de 2018 por la Liga Profesional por 1 a 0 con un gol del colombiano Edwin Cardona.: Rodrigo Rey; Baltasar Barcia, Edgar Elizalde, Cristian Báez y Damián Pérez o Ayrton Costa; Sergio Ortíz, Iván Marcone y Martín Serrafiore; Nicolás Vallejo, Martín Cauteruccio y Braian Martínez; Santiago Salle y Martín Cauteruccio. DT: Ricardo Zielinski.: Sergio "Chiquito" Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Cristian Medina, Alan Varela y Ezequiel "Equi" Fernández; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Norberto Briasco. DT: Jorge Almirón.: Nicolás Ramírez.: Héctor Paletta.: Independiente.: 17.: TNT Sports.