Desde Aerolíneas destacan que con Massa habrá más ediciones de PreViaje

Ariel Ciano, director de Desarrollo Turístico de Aerolíneas Argentinas. Foto: Twitter.

"Aerolíneas es cada vez más eficaz, más eficiente”. Ariel Ciano

Ariel Ciano destacó que la compañía “cerró el 2022 el mejor años de los últimos 15”. Foto: Alejandra Bartoliche.

El, destacó el compromiso del ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, de dar continuidad e incluso profundizar las políticas para el sector turístico en caso de acceder a la jefatura de Estado y dijo que en ese escenario el programa PreViaje tendrá garantizadas sucesivas ediciones.“Si Sergio Massa es elegido presidenteporque así lo ha expresado”, enfatizó Ciano en diálogo con Télam Radio.El directivo remarcó que “este programa (PreViaje) es una política pública que incluso está siendo copiada de diferentes de diferentes puntos del mundo, porque se trata de incentivar el turismo, incentivar el trabajo, crear empleo genuino”.“Lo utilizaron en la Argentina siete millones de personas, participaron 20 mil empresas y fue una inyección de dinero de 584 millones de pesos, con una particularidad: por cada 10 pesos que el Estado invierte recupera por impuestos, por tasas, 8.3, con lo cual no caben dudas que es importante esta continuidad que han garantizado el ministro Massa y el ministro (Matías) Lammens”, expuso.Sobre Aerolíneas Argentinas,y ponderó que “durante este año recibió cero peso del Tesoro Nacional correspondiente al presupuesto 2023”.“Hay que destacar también las rutas federales que tiene nuestra aerolínea de bandera. Aerolíneas Argentina tiene 48 inter tramos o con rutas que no pasan por la Ciudad de Buenos Aires, con una clara mirada federal y de esas 48, 40 solo las vuela nuestra aerolínea de bandera”, describió.Dijo que “las voces disonantes” de la oposición que pregonan el cierre de Aerolíneas Argentinas “lo hacen por desconocimiento o claramente por una intención electoral”.“Desconocen estos números o insisto que lo hacen directamente en medio de la campaña electoral, la verdad que Aerolíneas es cada vez más eficaz, más eficiente”, apuntó.Ciano precisó que compañía “tiene 39 rutas y esto también es importante, con 21 de ellas sólo volando con Aerolíneas Argentinas y con un país como el nuestro, el octavo en extensión del mundo, es fundamental la conectividad de Aerolíneas Argentinas”.“El 22 de julio batimos el récord diario de pasajeros y los números indican que vamos a batir ese récord de 13 de millones de pasajeros durante este año”, mencionó.Agregó quey está volando a más destinos que antes de la pandemia, como los casos de Puerto Madryn en Chubut, Reconquista en Santa Fe, Villa de Merlo en San Luis”.“Y también apuntando al, que no sólo genera empleo genuino, remunerado, sino también divisas para nuestro país y la verdad que es un socio estratégico de todas las provincias", subrayó.En ese sentido, dijo que "todos los gobernadores de todos los signos políticos permanentemente se reúnen con nosotros y plantean la necesidad de mayores frecuencias, de mayores rutas”.