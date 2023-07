La línea 85 de Quilmes, pionera en sumar pictogramas para facilitar el viaje a personas con TEA

Foto: Leo Vaca.

Foto: Leo Vaca.

Foto: Leo Vaca.

Foto: Leo Vaca.

Foto: Leo Vaca.

Accesibilidad cognitiva

Foto: Leo Vaca.

Relacionadas Uno de cada 100 niños y niñas tiene algún trastorno del espectro autista

Trabajadores de la empresa de transporte público SAES tuvieron la idea de, con la intención de "que el viaje resulte más amigable" para las y los pasajeros con Trastornos del Espectro Autista (TEA), una iniciativa que hoy se replica en cientos de líneas del Conurbano y la ciudad de Buenos Aires.El Grupo Solidario Trabajadores de la línea 85y el año pasado surgió la nueva idea de la mano de Alejandro Garro, gerente de la empresa."Con la pandemia de Covid y el aislamiento en 2020 cuando tuvimos que frenar las actividades presenciales, ideamos la campaña Concientizar, un viaje a la reflexión, que consistió en colocar en los colectivos flyers con mensajes sobre temas como donación de sangre o de órganos, la prevención del cáncer de mama y contra la violencia de género", explicó Garro a Télam.Este antecedente lo llevó dos años más tarde a pensar en intervenir las 110 unidades de la línea 85 con"En diciembre de 2021, hicimos una actividad e invitamos a las organizaciones vecinales a nuestra terminal. Nos sorprendió muchísimo ver a los chicos con autismo que, en vez de jugar con el volante en los colectivos estacionados, se quedaban mirando los flyers con muchísima atención", recordó.Garro y sus compañeros comenzaron a investigar sobre los(SAAC) que se usan en tratamientos de los trastornos del autismo paray consiguieron los pictogramas que el Centro Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (Arasaac) tiene en su página web de forma gratuita.Entonces convocaron a la ONG Salidas Inclusivas para adaptarlos al idioma castellano.Los pictogramas son dibujos que representan acciones y objetos quecon el objetivo de informar y señalizar."El 1 de marzo de 2022 inauguramos el primer colectivo de la línea 85 con señalización pictográfica en una actividad conjunta entre la ONG Salidas Inclusivas, la Asociación Padres TEA Quilmes y La Banda de SAES. Entre todos pegamos los primeros calcos y", dijo Garro.A la línea 85, le siguió la 98, también de Quilmes; la 570 de Avellaneda, la 520 de Lanús, la 514 de Almirante Brown y la 266, 96, 307, 275 y 506 de La Plata."A comienzos de 2023, la terminal carrocera Todo Bus dispuso que los vehículos 0KM tuvieran los calcos. Hace unos días,a la Campaña de Señalización Pictográfica. También, la empresa El Puente SAT la incorporará a las líneas 32, 75, 128 y 158", indicó.Autobuses Santa Fe también incorporó recientemente la señalización pictográfica a sus 150 unidades en esa provincia."Estoy en el colectivo correcto, le dijo un chico a su mamá mientras viajaban en el 85. Con esa frase lo expresó todo", señaló a Télam Karina Castagnola, referente de Padres TEA Quilmes, quien explicó que las personas con esa condición"Creo que para que logren comprender las acciones y el entorno, la cuestión no pasa solo por desarrollar o no el habla, sino por la forma de la comunicación, es decir si utiliza apoyos visuales", precisó.Algo similar le pasó a David, de 13 años, y a su mamá Miryam."Aprendimos mucho con los pictogramas, hasta darme cuenta que muchas veces no entendía qué le pasaba a David al viajar en colectivo. Tenía dificultad para contar que el ruido del freno del colectivo le hacía daño, y que por eso se tapaba los oídos., y él también, porque pudo expresar sin palabras lo que estaba sintiendo, a partir del apoyo de la imagen", apuntó Miryam.La accesibilidad cognitiva es unen el artículo 9 de la, que garantiza a las personas con TEA o con discapacidad intelectual acceder a la información necesaria para estar incluidos en la sociedad, dijo a Télam Gisela Carrera, mamá de Maia y Delfi -ambas con trastorno del espectro autista-, quien es miembro de la Asociación TGD Padres TEA de Berazategui."Mi hija mayor Maia (11) es no verbal, entonces una de las formas que tiene para comunicarse y entender el entorno es a través de los pictogramas.Ella me señala el pictograma y yo sé que está entendiendo lo que va a pasar y así nos comunicamos", contó Gisela.Si bien Maia no puede hablar, su madre cuenta que "tiene intención comunicativa, aunque deficiente", por lo que necesita apoyos visuales."En cambio, Delfi (8), aunque habla, precisa apoyos visuales, porque", puntualizó.Una manera de contarles a las niñas 'lo que va a pasar o lo que van a hacer' es armando una secuencia o historia en la que, a través de dibujos, palabras sencillas y frases cortas, entiendan fácilmente los pasos que tienen que seguir para desenvolverse con autonomía, explicó Sandra Fariña, abogada especializada en discapacidad e integrante de la ONG Salidas Inclusivas."Esperar en la fila, subir al colectivo, saludar al chofer, sacar la SUBE o el Certificado Único de Discapacidad (CUD), ingresar al colectivo, son ejemplos de las secuencias que armamos", detalló.Sobre la iniciativa de la línea 85, Garro indicó quecomo @IanMoche, un niño con TEA que realiza videos sobre accesibilidad cognitiva"Otros nos escriben mensajes a nuestro Instagram @labandadesaes. Nos damos cuenta que están adaptados, que, más seguros y más confiados. Mi sueño es que Argentina sea el primer país del mundo con señalización pictográfica en el transporte", concluyó.