Tierra del Fuego: buscan a un aventurero que salió a una travesía por Península Mitre

Allegados a Torres consideran que el hombre “no está perdido” sino que “probablemente exista un problema de incomunicación, por agotamiento de las baterías del intercomunicador satelital o por otro motivo” / Foto: Prensa

El trabajo de los rescatistas

Brigadistas de la provincia de Tierra del Fuego buscaban este viernes a un hombre que salió a realizar una travesía en solitario por Península Mitre, considerado uno de los, y que perdió contacto con su familia desde hace ocho días.Se trata de Elio Rubén Torres, un abogado de 42 años residente en la ciudad fueguina de Río Grande, quien el 16 de julio inició una expedición en soledad desde la estancia María Luisa, sobre la costa atlántica de la isla, con la idea de recorrer a pie todo el contorno sureste de la provincia y llegar hasta estancia Moat, a unos 100 kilómetros de Ushuaia.Torres lleva con él un intercomunicador satelital (del tipo Inreach) que le permite enviar mensajes predeterminados o mails desde cualquier lugar, sin necesidad de contar con señal telefónica, y que indica la posición georreferenciada del aparato cada vez que se lo enciende.De esta forma, se sabe que el último punto de localización del caminante fue informado el jueves 20, cuatro días después de su partida, y desde entonces el intercomunicador no volvió a ser encendido.A raíz de ello, los familiares de Torres radicaron una denuncia ante la Comisaría Tercera de Río Grande el lunes 24, dando cuenta de la situación y precisando que el aventurero vestíaUn grupo especial de Búsqueda y Rescate de la Policía fueguina partió hacia el lugar el martes 25 “para efectuar un relevamiento terrestre”.El jefe de la Policía, comisario Jacinto Rolón, precisó que los rescatistas ingresaron a la Península Mitre “por el norte” y llegaron “hasta el Río Leticia donde hicieron base, dado que las condiciones del río les impedían seguir avanzando”, en declaraciones difundidas por el área de prensa de la gobernación.Rolón agregó que el equipo de rescate evaluó quePor otra parte, el Gobierno provincial contrató un helicóptero privado con el que este miércoles se realizaron vuelos a diferentes refugios de la península “abarcando la zona norte y la sur hasta Bahía Valentín”.“El helicóptero bajó en Bahía Tetis, en el Cabo San Diego y en Bahía Buen Suceso donde no se halló ningún tipo de rastro. Además, en el refugio de Bahía Valentín se verificó el libro del lugar y al no encontrar ningún mensaje, la Policía dejó asentado que lo estaban buscando por si llega a pasar por ese sitio”, detalló Rolón.También agregó que, con posterioridad, el equipo se dirigió “al refugio de Policarpo, a la Estancia María Luisa y al puesto de La Chaira donde tampoco localizaron rastros de Torres”.Según el jefe policial, el jueves el mismo helicóptero viajó hasta Puerto Español, donde se efectuó un recorrido a pie hasta Bahía Aguirre, y durante el vuelo se realizaron avistajes de la costa, desde Estancia Moat hacia Puerto Español, mientras que al regreso se recorrieron otros 26 kilómetros de turbal entre Bahía Aguirre y Rancho de Lata.Los brigadistas están trabajando, concluyó.En tanto, allegados al aventurero todavía consideran que el hombre “no está perdido” sino que “probablemente exista un problema de incomunicación, por agotamiento de las baterías del intercomunicador satelital o por otro motivo”.“Se trata de un hombre entrenado que ya hizo otra travesía similar en solitario, que conoce el lugar y que todavía se encuentra dentro de los tiempos lógicos para concluir el trayecto en época invernal. Para nosotros, simplemente perdió contacto, pero nunca activó el botón de emergencia ni hay otro indicio de que le haya pasado algo”, justificaron los voceros consultados.